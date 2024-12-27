ДРСК повысила качество и надёжность электроснабжения потребителей г. Арсеньева

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) ввели в работу второй трансформатор (Т-2) и вторую секцию 110 кВ на подстанции 110/35/6 кВ «Молодёжная» в Арсеньевском городском округе. Модернизация энергообъекта проведена в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК).

Работы по модернизации подстанции начались в прошлом году. В настоящее время на подстанции установлены и введены в эксплуатацию два трансформатора мощностью по 25 МВА каждый. Первый силовой трансформатор (Т-1) был успешно запущен в работу в декабре прошлого года. Полное завершение реконструкции подстанции запланировано на следующий год.

Ввод в эксплуатацию второго трансформатора значительно увеличил мощность подстанции и повысил качество и надёжность электроснабжения потребителей города Арсеньева. Кроме того, дополнительные мощности позволят обеспечить электроэнергией новые объекты Арсеньевского городского округа, включая жилые дома, туристические объекты и строящийся горнолыжный комплекс «Белая гора».

Реализация программы МиРЭК, рассчитанной на пять лет, началась в 2021 году. Её ключевая цель – повышение надежности работы электросетевого комплекса Приморского края.