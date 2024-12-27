Как снизить энергопотребление на производстве — генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин рассказывает в «РБК Отрасли»

Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин опубликовал авторскую колонку в «РБК Отрасли» и рассказал о том, как снизить энергопотребление на производстве.

Любое предприятие заинтересовано в уменьшении количества потребляемой электроэнергии. Это помогает снизить затраты, повысить конкурентоспособность продукции и следовать экологической повестке. Однако сократить объем используемой на производстве электроэнергии зачастую невозможно, так как нельзя изменить технологический процесс. Поэтому целесообразней — снизить потери энергии.

Сделать это помогают системы автоматического контроля и регулирования. Например, автоматизация освещения приносит 15–20% экономии, отопления, кондиционирования и водоснабжения — до 60–70%. Адаптивная система контроля качества воздуха от IEK за счет сокращения скорости вращения вентиляторов снижает потребление электроэнергии на любом объекте минимум на 10%.

Такие системы можно установить на уже действующем объекте, а при строительстве нового — сразу вложиться в максимально энергоэффективное существующее решение.

«Мы можем предложить и типовые, и индивидуальные решения: у нас есть свой R&D-департамент, мы обеспечиваем заказчикам техническую поддержку в вопросах светотехники и кабеленесущих систем, систем распределения электроэнергии низковольтных комплектных устройств, различных электрических шкафов, в том числе трансформаторных подстанций, а также проводим консультации и обучение в сфере автоматизации всех инженерных систем и структурированных кабельных сетей, инженерных составляющих ЦОДов, бесперебойного питания и технологического охлаждения. Мы знаем, как все эти решения объединить в единую комплексную систему на базе нашего оборудования. Для отдельных задач предлагаем услуги наших партнеров, например, по монтажу, установке и, если необходимо, эксплуатации инженерных систем», ― отметил Андрей Забелин.

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