На автодороге Дюртюли – Ачит в Башкортостане загорелся первый свет

Продолжаются работы по реализации масштабного проекта строительства продолжения магистрали М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Так, на первом этапе будущей скоростной трассы Дюртюли – Ачит в Республике Башкортостан на 60 километрах установили линии искусственного электроосвещения, чтобы поездки водителей в темное время суток были комфортными и безопасными.



Всего на 140 км дороги в границах республики планируется установить 54 трансформаторные станции и более 7,7 тыс. светильников, 3,5 тыс. из которых уже смонтированы. На сегодняшний день запитаны системы наружного освещения, автоматизированная система управления дорожным движением и транспортной безопасностью.



При этом система наружного освещения оснащена светильниками с PLC-модулями, которые позволяют дистанционно контролировать их работу со вспомогательного пункта управления. Сейчас готовность этого центра составляет более 50%.



С завершением строительства вспомогательного пункта управления, а также вводом в эксплуатацию автодороги, в него будет стекаться вся информация с трансформаторных подстанций, телемеханики, системы наружного освещения и камер видеонаблюдения. С помощью специального программного обеспечения диспетчеры смогут управлять всей системой дорожного движения онлайн.



Скоростная трасса Дюртюли-Ачит пройдет по территории Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области и станет частью продолжения М-12 «Восток» до Екатеринбурга.