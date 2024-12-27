Подведены итоги отбора проектов ВИЭ в 2024 году

2 часа назад
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Источник:
НП Совет рынка
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Москва. 27 декабря 2024 года. АО «АТС» (дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка») подвело итоги отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2024 году.

Отбор проектов ВИЭ в 2024 году проводился в отношении объектов ветровой генерации, солнечной генерации и гидрогенерации.

В рамках первого этапа отбора проектов ВИЭ, который проводился АО «АТС» в период с 10 по 16 декабря 2024 года, участники оптового рынка, выполнившие требования Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, предъявляемые для допуска к отбору, подали заявки в отношении 52 объектов, совокупная заявленная требуемая сумма годовой выручки которых составила 55,8 млрд руб. Так, 49 заявок было подано в отношении ветровой генерации и 3 заявки в отношении солнечной генерации. Заявок в отношении гидрогенерации не поступило.

На втором этапе отбора, проводившемся с 17 по 23 декабря 2024 года, в рамках которого у участников в отношении объектов, заявленных в рамках первого этапа отбора, была возможность подавать заявки со сниженными величинами показателя эффективности, была скорректирована 31 заявка в отношении объектов ветровой генерации. Заявок в отношении солнечной генерации не поступило.

В продленный период отбора, проводившийся в период с 24 по 26 декабря, были скорректированы 27 заявок в отношении объектов ветровой генерации.

В результате по итогам отбора проектов ВИЭ 2024 года совокупно отобрано 12 проектов с общей суммой требуемой годовой выручки около 7,78 млрд рублей: ВЭС – 11 объектов с заявленной выручкой 7,14 млрд руб., СЭС – 1 объект с заявленной выручкой 640,8 млн руб. Суммарный заявленный плановый объем установленной мощности составил 474,7 МВт: ВЭС – 427 МВт, СЭС – 47,6 МВт.

Отобранные объемы требуемой суммы годовой выручки от продажи электрической энергии и мощности,

млн рублей

Вид ВИЭ

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ветровая генерация

299,5

306,7

303,2

328,0

290,2

5 612,5

-

Солнечная генерация

0

0

0

0

640,8

-

-

Гидрогенерация

-

0

0

0

0

 

0

0

 

Наличие конкуренции привело к существенному снижению заявленных участниками величин показателя эффективности относительно предельных значений, установленный Правительством Российской Федерации, в отборах, проводимых в отношении ВЭС на 2029 и 2030 годы:

Тип ВИЭ

Планируемый год ввода в эксплуатацию

Предельный показатель эффективности, руб./МВт*ч

Средневзвешенные заявленные показатели эффективности отобранных объектов, руб./МВт*ч

Снижение (улучшение) заявленных показателей эффективности отобранных объектов относительно предельных, %

ВЭС

2025

8 500,74

8 500,73

0

ВЭС

2026

8 094,01

8 094,00

0

ВЭС

2027

7 710,25

7 710,24

0

ВЭС

2028

7 349,47

7 349,46

0

ВЭС

2029

7 011,66

5 011,00

28,5

ВЭС

2030

6 690,06

4 630,12

30,8

СЭС

2029

9 945,07

9 945,07

0

Перечень проектов ветрогенерации, отобранных по итогам конкурса

Участник ОРЭМ

Планируемый год ввода в эксплуатацию

Субъект РФ

Плановый объем установленной мощности объекта ВИЭ, МВт

Показатель эффективности генерирующего объекта ВИЭ,

руб./МВт*ч

Плановый годовой объем производства электрической энергии объекта ВИЭ, МВт*ч

ПАО "Форвард Энерго"

2025

Самарская область

11,489

8 500,73

35 226,43

ПАО "Форвард Энерго"

2026

Самарская область

11,381

8 094,00

37 886,21

ПАО "Форвард Энерго"

2027

Самарская область

11,509

7 710,24

39 318,93

ПАО "Форвард Энерго"

2028

Ростовская область

12,391

7 349,46

44 625,11

АО "ВетроСПК"

2029

Омская область

18,35

5 011,00

57 908,21

ПАО "Форвард Энерго"

2030

Ростовская область

62,5

4 625,76

209 858,04

ПАО "Форвард Энерго"

2030

Ростовская область

62,5

4 625,76

209 858,04

ПАО "Форвард Энерго"

2030

Ростовская область

62,5

4 625,77

209 858,04

ПАО "Форвард Энерго"

2030

Ростовская область

62,5

4 634,82

209 858,04

ПАО "Форвард Энерго"

2030

Ростовская область

62,5

4 634,82

209 858,04

ПАО "Форвард Энерго"

2030

Ростовская область

49,451

4 634,83

162 880,22

Перечень проектов солнечной генерации, отобранных по итогам конкурса

Участник ОРЭМ

Планируемый год ввода в эксплуатацию

Субъект РФ

Плановый объем установленной мощности объекта ВИЭ, МВт

Показатель эффективности генерирующего объекта ВИЭ,

руб./МВт*ч

Плановый годовой объем производства электрической энергии объекта ВИЭ, МВт*ч

ООО "Юнигрин Пауэр"

2029

Республика Тыва

 

47,585

9 945,07

64 437,577

 

В отношении отобранных проектов будут заключены договоры, обеспечивающие инвесторам получение оплаты мощности в течение 15-летнего периода исходя из заявленных на отбор ценовых параметров.

Полные итоги отбора проектов ВИЭ 2024 года опубликованы в соответствующем разделе на официальном сайте АО «АТС».

 

Информация об Ассоциации:

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.

 

Информация об АО «АТС»:

Акционерное общество «Администратор торговой системы» (АО «АТС») – 100%-ная дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка», с 1 апреля 2008 г. выполняет функции Коммерческого оператора ОРЭМ, занимается организацией торговли на оптовом рынке: в частности, заключением и организацией исполнения сделок по обращению электрической энергии, мощности и иных объектов торговли, обращение которых допускается на оптовом рынке.

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