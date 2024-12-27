Подведены итоги отбора проектов ВИЭ в 2024 году

Москва. 27 декабря 2024 года. АО «АТС» (дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка») подвело итоги отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2024 году.

Отбор проектов ВИЭ в 2024 году проводился в отношении объектов ветровой генерации, солнечной генерации и гидрогенерации.

В рамках первого этапа отбора проектов ВИЭ, который проводился АО «АТС» в период с 10 по 16 декабря 2024 года, участники оптового рынка, выполнившие требования Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, предъявляемые для допуска к отбору, подали заявки в отношении 52 объектов, совокупная заявленная требуемая сумма годовой выручки которых составила 55,8 млрд руб. Так, 49 заявок было подано в отношении ветровой генерации и 3 заявки в отношении солнечной генерации. Заявок в отношении гидрогенерации не поступило.

На втором этапе отбора, проводившемся с 17 по 23 декабря 2024 года, в рамках которого у участников в отношении объектов, заявленных в рамках первого этапа отбора, была возможность подавать заявки со сниженными величинами показателя эффективности, была скорректирована 31 заявка в отношении объектов ветровой генерации. Заявок в отношении солнечной генерации не поступило.

В продленный период отбора, проводившийся в период с 24 по 26 декабря, были скорректированы 27 заявок в отношении объектов ветровой генерации.

В результате по итогам отбора проектов ВИЭ 2024 года совокупно отобрано 12 проектов с общей суммой требуемой годовой выручки около 7,78 млрд рублей: ВЭС – 11 объектов с заявленной выручкой 7,14 млрд руб., СЭС – 1 объект с заявленной выручкой 640,8 млн руб. Суммарный заявленный плановый объем установленной мощности составил 474,7 МВт: ВЭС – 427 МВт, СЭС – 47,6 МВт.

Отобранные объемы требуемой суммы годовой выручки от продажи электрической энергии и мощности,

млн рублей

Вид ВИЭ 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Ветровая генерация 299,5 306,7 303,2 328,0 290,2 5 612,5 - Солнечная генерация 0 0 0 0 640,8 - - Гидрогенерация - 0 0 0 0 0 0

Наличие конкуренции привело к существенному снижению заявленных участниками величин показателя эффективности относительно предельных значений, установленный Правительством Российской Федерации, в отборах, проводимых в отношении ВЭС на 2029 и 2030 годы:

Тип ВИЭ Планируемый год ввода в эксплуатацию Предельный показатель эффективности, руб./МВт*ч Средневзвешенные заявленные показатели эффективности отобранных объектов, руб./МВт*ч Снижение (улучшение) заявленных показателей эффективности отобранных объектов относительно предельных, % ВЭС 2025 8 500,74 8 500,73 0 ВЭС 2026 8 094,01 8 094,00 0 ВЭС 2027 7 710,25 7 710,24 0 ВЭС 2028 7 349,47 7 349,46 0 ВЭС 2029 7 011,66 5 011,00 28,5 ВЭС 2030 6 690,06 4 630,12 30,8 СЭС 2029 9 945,07 9 945,07 0

Перечень проектов ветрогенерации, отобранных по итогам конкурса

Участник ОРЭМ Планируемый год ввода в эксплуатацию Субъект РФ Плановый объем установленной мощности объекта ВИЭ, МВт Показатель эффективности генерирующего объекта ВИЭ, руб./МВт*ч Плановый годовой объем производства электрической энергии объекта ВИЭ, МВт*ч ПАО "Форвард Энерго" 2025 Самарская область 11,489 8 500,73 35 226,43 ПАО "Форвард Энерго" 2026 Самарская область 11,381 8 094,00 37 886,21 ПАО "Форвард Энерго" 2027 Самарская область 11,509 7 710,24 39 318,93 ПАО "Форвард Энерго" 2028 Ростовская область 12,391 7 349,46 44 625,11 АО "ВетроСПК" 2029 Омская область 18,35 5 011,00 57 908,21 ПАО "Форвард Энерго" 2030 Ростовская область 62,5 4 625,76 209 858,04 ПАО "Форвард Энерго" 2030 Ростовская область 62,5 4 625,76 209 858,04 ПАО "Форвард Энерго" 2030 Ростовская область 62,5 4 625,77 209 858,04 ПАО "Форвард Энерго" 2030 Ростовская область 62,5 4 634,82 209 858,04 ПАО "Форвард Энерго" 2030 Ростовская область 62,5 4 634,82 209 858,04 ПАО "Форвард Энерго" 2030 Ростовская область 49,451 4 634,83 162 880,22

Перечень проектов солнечной генерации, отобранных по итогам конкурса

Участник ОРЭМ Планируемый год ввода в эксплуатацию Субъект РФ Плановый объем установленной мощности объекта ВИЭ, МВт Показатель эффективности генерирующего объекта ВИЭ, руб./МВт*ч Плановый годовой объем производства электрической энергии объекта ВИЭ, МВт*ч ООО "Юнигрин Пауэр" 2029 Республика Тыва 47,585 9 945,07 64 437,577

В отношении отобранных проектов будут заключены договоры, обеспечивающие инвесторам получение оплаты мощности в течение 15-летнего периода исходя из заявленных на отбор ценовых параметров.

Полные итоги отбора проектов ВИЭ 2024 года опубликованы в соответствующем разделе на официальном сайте АО «АТС».

Информация об Ассоциации:

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.

Информация об АО «АТС»:

Акционерное общество «Администратор торговой системы» (АО «АТС») – 100%-ная дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка», с 1 апреля 2008 г. выполняет функции Коммерческого оператора ОРЭМ, занимается организацией торговли на оптовом рынке: в частности, заключением и организацией исполнения сделок по обращению электрической энергии, мощности и иных объектов торговли, обращение которых допускается на оптовом рынке.