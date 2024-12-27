«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения более 40 тысяч жителей пяти сел Дагестана
27 дек. 2024, 16:15
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» завершили проект по увеличению мощности подстанции 35 кВ «Гурбуки» в Карабудахкентском районе республики.
Энергетики установили на питающем центре дополнительный силовой трансформатор мощностью 2,5 МВА. Таким образом, общая мощность энергообъекта доведена до 6,5 МВА.
Комплекс технических мероприятий позволит снизить риски ограничения электроснабжения в периоды повышенных нагрузок для более чем 40 тысяч жителей пяти населенных пунктов – Карабудахкент, Какашура, Какамахи, Дагиркала и Аданак.
Филиал ПАО «Россети» провел диагностику крупнейших питающих ЛЭП и подстанций Подмосковья с использованием тепловизоров
27 дек. 2024, 17:00
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил годовую программу тепловизионного обследования электросетевых объектов Московской области. Энергетики провели диагностику оборудования 39 подстанций и около 4 тыс. км линий электропередачи 220–750 кВ. Такой метод диагностики позволяет выявлять скрытые дефекты на начальной стадии без вывода оборудования в ремонт и минимизироват...
Системный оператор провел отбор исполнителей услуг по НПРЧ на первое полугодие 2025 года
27 дек. 2024, 15:45
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По итогам проведенного в декабре 2024 года конкурентного отбора, АО «СО ЕЭС» определило исполнителей услуг по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) в период с января по июнь 2025 года. По результатам конкурентных процедур отобрано 109 единиц генерирующего оборудования с совокупной величиной резервов первичного регулирования ± 2001,37 МВт. В НПРЧ будут участво...
«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения рабочего поселка Новые Бурасы
27 дек. 2024, 15:30
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Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» реконструировали линию электропередачи (ЛЭП) ф. (фидер связи) 1002 от подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Штурм». ЛЭП через ф. 1007 связывает ее с ПС 35/10 кВ «Новые Бурасы». Выполненные работы в случае необходимости позволят оперативно подать электроэнергию на питающий центр по резервным схемам электроснабжения....
Министерство энергетики напоминает о правилах электробезопасности в быту в период новогодних праздников
27 дек. 2024, 14:15
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В преддверии новогодних и рождественских каникул Министерство энергетики Московской области напоминает о важности соблюдения правил электробезопасности, особенно при использовании бытовых электроприборов и гирлянд. Важно помнить о необходимости использования только полностью исправных электроприборов и их своевременного отключения. Во избежание неисправностей в сет...
«Россети» обеспечили мощностью новый агрокомплекс в Северной Осетии
27 дек. 2024, 14:00
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Компания «Россети Северный Кавказ» завершила проект технологического присоединения к сетям тепличного комбината «Алания», который после выхода предприятия на полную мощность станет одним из крупнейших производителей овощей на Северном Кавказе. Здесь будет создано более 900 рабочих мест. Энергетики построили ЛЭП, также на подстанции 110 кВ «Ногир», от которой...
Энергетики пермского филиала «Россети Урал» в рамках долгосрочного муниципального контракта оборудовали наружное освещение на более 100 улицах Перми
27 дек. 2024, 13:00
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В течение 2023-2024 годов специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» построили в Перми сети наружного освещения общей протяженностью более 57 километров. Это небольшие улицы, межквартальные проезды, территории, находящиеся на стыке районов. Ранее здесь наружное освещение отсутствовало, что создавало трудности в перемещении горожан в вечерние и ночные часы. В рамка...
«Россети Кубань» отремонтировали 60 энергообъектов в Кошехабльском районе Республики Адыгея
27 дек. 2024, 12:45
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Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание 60 энергообъектов распределительной сети – линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в Кошехабльском районе Республики Адыгея. Электрические сети низкого напряжения обеспечивают подачу электроэнергии для социальных учреждений и объектов агропромышленно...
«Россети Юг» улучшили электроснабжение волгоградских садоводов
27 дек. 2024, 12:30
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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» повысили надежность и улучшили качество электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Центральный-2», расположенного в Советском районе Волгограда. Здесь проживают 650 семей. Ранее необслуживаемые сети СНТ не справлялись с нагрузкой, в результате чего напряжение в домах садоводов...
Системный оператор переходит на российский софт при планировании оптимального состава включенного генерирующего оборудования
27 дек. 2024, 12:15
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Системный оператор выбрал отечественную разработку ArhiPlex на замену иностранному программному обеспечению, обеспечивающему реализацию процедуры выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО). Тестирование российских ИТ-продуктов проходило в течение этого года в рамках начавшегося в октябре 2023 года пилотного проекта по импортозамещению оптимизационного ПО (солверов) для решени...
«Россети Северный Кавказ» выявили 10 бесхозяйных энергообъектов в Кабардино-Балкарии
27 дек. 2024, 11:45
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» с начала 2024 года выявили в регионе 10 бесхозяйных электросетевых объектов. После прохождения установленных российским законодательством процедур на две воздушные линии электропередачи 10 и 0,38 кВ общей протяженностью четыре километра в судебном порядке признано право собственности сетевой орга...
«Россети Кубань» приняли на баланс 33 бесхозяйных энергообъекта в четырех районах Краснодарского края
27 дек. 2024, 11:15
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Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» принял на баланс компании 33 бесхозяйных энергообъекта в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. В числе консолидированного имущества юридических и физических лиц – 8 трансформаторных подстанций, а также воздушные и кабельные линии электропередачи общей протяженностью 8 км. Бесхозяйные энергообъ...
ГУП РК «Крымэнерго» ведет строительство подстанции 110 кВ Юнга на юго-востоке полуострова
27 дек. 2024, 10:45
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Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядной организацией в пгт Коктебель выполняют строительство новой подстанции (ПС) 110 кВ Юнга и отходящих от нее линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ и 35 кВ. Высоковольтные ЛЭП и новая подстанция будут обеспечивать электричеством бытовых потребителей в пгт Коктебель и близлежащих населенных пунктах, инфраструктуру коммунальных и курортны...
ДРСК повысила качество и надёжность электроснабжения потребителей г. Арсеньева
27 дек. 2024, 10:30
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Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) ввели в работу второй трансформатор (Т-2) и вторую секцию 110 кВ на подстанции 110/35/6 кВ «Молодёжная» в Арсеньевском городском округе. Модернизация энергообъекта проведена в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). Работы по мо...
Архангельское РДУ повышает эффективность использования пропускной способности сети в энергосистеме Архангельской области и Ненецкого автономного округа
27 дек. 2024, 10:15
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Филиал Системного оператора Архангельское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимого перетока активной мощности (МДП) для пяти контролируемых сечений Архангельской энергосистемы. Цифр...
«Россети» направили 893 млн рублей на ремонт магистральных сетей крупнейшего района Югры
27 дек. 2024, 10:00
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала завершил работу в рамках ремонтной программы 2024 года в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Обновлено оборудование 28 подстанций и 54 участков линий электропередачи. Благодаря этому повысилась надежность работы энергоузла и ключевых транзитов в восточную часть Югры и на Ямал. В частности, энергетики усилил...
300 солнечных мегаватт введено в Единой энергосистеме страны
27 дек. 2024, 09:15
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«Юнигрин Энерджи» завершила строительство и ввела в эксплуатацию пять солнечных электростанций общей установленной мощностью 293,6 МВт в Республиках Бурятия и Калмыкия, Забайкальском крае и Астраханской области. Это первые проекты, реализованные по результатам конкурсного отбора в рамках программы ДПМ ВИЭ 2.0 (программа поддержки ВИЭ-генерации до 2035 года), состоявшемся в 2021 году....
РусГидро отмечает 20-летие
26 дек. 2024, 17:45
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26 декабря РусГидро – крупнейшая по установленной мощности электроэнергетическая компания России (38,5 ГВт), национальный лидер по производству электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии – отмечает 20-летие. Сегодня каждый восьмой киловатт-час электроэнергии и более половины «зеленой энергии» в стране вырабатывают электростанции РусГидро. 80% от этого объем...
По итогам 2024 года прогнозируется существенный рост отпуска электроэнергии из ЕНЭС
26 дек. 2024, 17:30
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Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров провел совещание о предварительных итогах работы Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) в 2024 году. В мероприятии участвовали руководители филиалов – МЭС и дочерних обществ, задействованных в обеспечении функционирования магистрального сетевого комплекса. Было отмечено, что рост российской экономики о...
Три передовых энергообъекта, оснащенные высокотехнологичным оборудованием российского производства, введены в эксплуатацию АО «Сетевая компания»
26 дек. 2024, 17:15
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В торжественной церемонии открытия ПС 110 кВ Сокуры в Лаишевском районе Татарстана приняли участие Премьер-министр РТ – председатель Совета директоров АО «Сетевая компания Алексей Песошин, генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, глава Лаишевского муниципального района Ильдус Зарипов, директ...
«Россети» займутся развитием электросетевой инфраструктуры в Самарской области
26 дек. 2024, 16:30
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В 2025 году в Самарской области начнет работать компания «Россети», системообразующая территориальная сетевая организация. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Михаил Смирнов. Главу кабинета министров Самарской области возмутила ситуация в поселке Гранный, административно относящемуся к Новокуйбышевске, где началис...