«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения более 40 тысяч жителей пяти сел Дагестана

Компания «Россети Северный Кавказ» завершила проект технологического присоединения к сетям тепличного комбината «Алания», который после выхода предприятия на полную мощность станет одним из крупнейших производителей овощей на Северном Кавказе. Здесь будет создано более 900 рабочих мест. Энергетики построили ЛЭП, также на подстанции 110 кВ «Ногир», от которой...