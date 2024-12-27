«Россети Северный Кавказ» выявили 10 бесхозяйных энергообъектов в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» с начала 2024 года выявили в регионе 10 бесхозяйных электросетевых объектов.

После прохождения установленных российским законодательством процедур на две воздушные линии электропередачи 10 и 0,38 кВ общей протяженностью четыре километра в судебном порядке признано право собственности сетевой организации.



Материалы по двум энергообъектам переданы в судебные органы для признания права собственности за энергокомпанией.



Еще по шести объектам ведется работа по определению электросетевого имущества как бесхозяйного и последующего оформления прав на него.



Бесхозяйные сети часто становятся причиной технологических нарушений и высокого уровня потерь электроэнергии, несут угрозу для здоровья и жизни окружающих. Принимая такое имущество на баланс, энергетики проводят его реконструкцию, что повышает надежность и качество электроснабжения потребителей.