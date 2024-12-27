«Россети Юг» улучшили электроснабжение волгоградских садоводов

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» повысили надежность и улучшили качество электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Центральный-2», расположенного в Советском районе Волгограда. Здесь проживают 650 семей.

Ранее необслуживаемые сети СНТ не справлялись с нагрузкой, в результате чего напряжение в домах садоводов было низким, выходила из строя бытовая техника. Недавно бесхозное энергооборудование филиал принял на баланс в рамках консолидации электросетевых активов. Для новых потребителей энергетики построили более 500 метров кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ, 600 метров воздушной линии электропередачи 0,4 кВ и установили комплектно-трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

Модернизация сети позволила перераспределить нагрузки и, как следствие, привести к нормативу показатели качества электроэнергии в домах товарищества.