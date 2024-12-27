«Россети» обеспечили мощностью новый агрокомплекс в Северной Осетии

Компания «Россети Северный Кавказ» завершила проект технологического присоединения к сетям тепличного комбината «Алания», который после выхода предприятия на полную мощность станет одним из крупнейших производителей овощей на Северном Кавказе. Здесь будет создано более 900 рабочих мест.

Энергетики построили ЛЭП, также на подстанции 110 кВ «Ногир», от которой запитан потребитель, было модернизировано оборудование энергообъекта. В частности, специалисты установили две новые линейные ячейки с современными вакуумными выключателями. Мощность присоединения составила 6 МВт.



Тепличный комплекс «Алания» находится в Пригородном районе. Он входит в состав прорывного проекта «Агропромышленный кластер» Модели экономического развития Северной Осетии. Площадь предприятия превышает 60 гектаров. В декабре 2024 года состоялась закладка первого урожая томатов.



Группа «Россети» принимает активное участие в развитии региона. В 2024 году энергетики обеспечили мощностью еще один приоритетный проект – горнолыжную трассу нового курорта «Алания парк». Мощность технологического присоединения, выполненного компанией «Россети Северный Кавказ», также составила 6 МВт.