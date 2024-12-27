В МЭИ созданы энергосберегающие технологии для угольных ТЭС

27 дек. 2024, 13:30
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
НИУ МЭИ
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Ученые НИУ «МЭИ» разработали технологии по энергосбережению в системах пылеприготовления теплоэлектростанций (ТЭС).

В основе разработки лежит применение газопоршневых двигателей (ГПД) для привода мельниц с тремя вариантами эффективного использования теплоты выхлопных газов на электростанциях, которые работают одновременно на угольном топливе и природном газе.

Во всех разработанных решениях НИУ «МЭИ» газопоршневая машина вращает ротор мельницы вместо электродвигателя. Выхлопные газы ГПД с температурой 400-600 градусов Цельсия могут сбрасываться в котел для участия в выработке пара, направляться в теплообменник для нагрева сетевой воды, либо после смешивания с холодным воздухом использоваться для предварительной сушки сырого угля.

«Важным направлением работы нашего университета является создание новых научно-технических решений для действующих объектов энергетики. Наши ученые предложили оригинальные решения, обеспечивающие заметную экономию топлива на угольных ТЭС за счет совершенствования тепловой схемы станции и использования современных газопоршневых установок в системе топливоприготовления», - рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Главными преимуществами технологий является оптимизация топочных процессов, повышение пожаробезопасности системы пылеприготовления, более глубокая сушка угля перед размолом.

Новые энергосберегающие технологии разработаны заведующим научно-исследовательским отделом Научно-образовательный центр «Экология энергетики» НИУ «МЭИ» Ириной Путиловой.​​

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