Чувашкабель информирует о начале производства плетенок ПМЛ, ПМЛм ТУ 25.93.12-092-00214497-2023

3 часа назад
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Источник:
ОАО Завод Чувашкабель

Акционерное общество «Завод «Чувашкабель» информирует о завершении комплекса мероприятий, связанных с подготовкой и освоением серийного производства плетенок металлических экранирующих типов ПМЛ и ПМЛм, соответствующих техническим условиям 25.93.12-092-00214497-2023.

Данный проект реализован в рамках планомерной стратегии компании по расширению номенклатуры выпускаемой продукц

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Завод Чувашкабель
Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель» – один из основных поставщиков среднегабаритной, миниатюрной и субминиатюрной кабельно-проводниковой продукции для российских предприятий, выпускающих сложную наукоемкую продукцию
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Режкабель поздравляет с Новым годом и Рождеством!
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Компания:
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6 часов назад
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ЧЭАЗ
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7 часов назад
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НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
«Спецкабель»: Год инновационных прорывов и больших перспектив!
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Компания:
НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
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Дорогие коллеги и партнеры! С наступающим Новым годом! В этот волшебный период мы хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто трудится в кабельной отрасли. Ваши усилия, профессионализм и преданность делу делают нашу сферу динамичной и успешной. Прошедший год был полон вызовов и достижений. Мы вместе преодолевали трудности, внедряли инновации и достигали новых высот. Ваша работа способст...
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