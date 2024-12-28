ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ: с наступающими Новым Годом и Рождеством!
4 часа назад
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От всей души поздравляем Вас с наступающими Новым Годом и Рождеством!
Хотим выразить искреннюю благодарность за Ваше доверие и плодотворное сотрудничество в уходящем году. Ваша безграничная поддержка и вера в нашу правоту в непростые для нас времена вдохновляют на новые достижения! Надеемся, что в 2025 году наше партнерство станет еще крепче и эффективнее.
Пусть в новом году сбудутся все Ваши заветные желания, радость и счастье придут в каждый дом. Желаем здоровья, семейного тепла и гармонии,
успешных проектов и достижения новых вершин.
Ваш Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» информирует о режиме работы в праздничные дни
2 часа назад
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Прием заявок на кабельно-проводниковую продукцию – с 3 января 2024 года. Отгрузка готовой продукции со складов: в г. Орле – с 5 января 2024 года, в г. Москве – с 9 января 2024 года. С 9 января 2025 года работаем в обычном режиме. Оформить заявку и уточнить детали заказа можно по телефону: 8 800 707-66-70 доб. 333 С наступающими праздниками! И до встречи в 2025 году!
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Чувашкабель информирует о начале производства плетенок ПМЛ, ПМЛм ТУ 25.93.12-092-00214497-2023
3 часа назад
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Акционерное общество «Завод «Чувашкабель» информирует о завершении комплекса мероприятий, связанных с подготовкой и освоением серийного производства плетенок металлических экранирующих типов ПМЛ и ПМЛм, соответствующих техническим условиям 25.93.12-092-00214497-2023. Данный проект реализован в рамках планомерной стратегии компании по расширению номенклатуры выпускаемой продукц...
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Завод «Энергокабель» поздравляет с Новым 2025 годом!
4 часа назад
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Дорогие коллеги, партнёры и друзья, примите наши самые тёплые пожелания в преддверии праздника! Новогодняя ночь — это время подведения итогов уходящего года и начало новой страницы в жизни каждого из нас. Мы желаем вам, чтобы наступающий год принёс столько радости, сколько дней в году, и чтобы все ваши планы осуществились. Пусть рядом будут те, с кем приятно делить и праздники, и будни...
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей управления с неэкранированными жилами
4 часа назад
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В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получены сертификаты соответствия: - № ЕАЭС RU C-RU.0010.В.00354/24 со сроком действия с 24.12.2024 по 23.12.2029 на кабели управления с медными жилами, с неэкранированными жилами, с числом жил от 7 до 108 включительно,...
ЦВЕТЛИТ: С наступающим Новым годом!
4 часа назад
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Дорогие коллеги, партнёры, друзья! Спешим поздравить Вас с волшебным праздником — наступающим Новым годом! Искренне желаем успешных проектов, верных партнёров и ярких идей. Пусть грядущий год принесёт благополучие, достаток и гармонию. Крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний! С праздниками — с Новым годом и Рождеством! Благодарим за сотрудничество в уходящем 2024 году!...
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Группа компаний «Москабельмет» поздравляет с новым годом
5 часов назад
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Уходит 2024 год и оставляет нам много хорошего. Мы все стали старше на год. Значит, немного мудрее. Приобрели новый опыт, узнали что-то новое и сделали важные для себя открытия. В этом году и в кабельной отрасли, и в жизни «Москабельмет» происходили яркие события и проводились важные встречи, продолжились ежегодные традиции и были интересные дебюты. Отличный был год, с этим не поспориш...
Режкабель поздравляет с Новым годом и Рождеством!
5 часов назад
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Дорогие коллеги, партнёры и друзья, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Пускай предстоящие праздники пройдут для вас продуктивно, желаем вам встретить грядущий год с оптимизмом и уверенностью! Уходящий год был полон вызовов, но благодаря вам — команде профессионалов, мы с лёгкостью встретили все сложности на нашем пути. В этом году Режкабель отметил 20-летие, поэтому предпри...
Компания:
СПЕЦКАБЕЛЬ поздравляет с Новым годом!
5 часов назад
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2024 год подходит к концу. Для «Спецкабеля» он стал годом новых результатов, достижений и активной изобретательской деятельности! За год мы завершили четыре опытно-конструкторские работы, каждая из которых открывает новые горизонты в области кабельной продукции: Кабели для подводных лодок Комбинированный кабель для подключения всех систем аэродромов Фазостабильные кабели н...
Людиновокабель поздравляет с Новым 2025 годом!
5 часов назад
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Пусть Новый год принесет вам радость, приятные сюрпризы и яркие эмоции. Пусть в ваших семьях царит гармония и взаимопонимание. Желаем Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и праздничного настроения!
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Богословский кабельный завод поздравляет с Новым годом и благодарит за сотрудничество!
6 часов назад
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Уважаемые партнёры, коллеги и друзья! Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Этот праздник символизирует новые начинания и открывающиеся перед нами возможности. Пусть каждый поворот судьбы принесет только радостные события, наполняя вашу жизнь и жизнь ваших близких достатком, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне. Мы ценим нашу совместную работу и надеемся на дал...
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ЧЭАЗ вошел в состав Союза машиностроителей России
6 часов назад
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Свидетельство об этом вручили генеральному директору Чебоксарского электроаппаратного завода Александру Горелову на заседании чувашского регионального отделения Союзмаша. На сегодня в этом Общероссийском отраслевом объединении работодателей почти 25 предприятий республики. Основные цели Союза машиностроителей - объединение усилий российских машиностроителей в деле представления и...
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Алюминиевый Вестник: На пороге юбилея
7 часов назад
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Предлагаем Вам ознакомиться с новым Вестником Алюминиевой Ассоциации. В этом номере: От редакции Новости Алюминиевой Ассоциации Новости алюминиевой отрасли В фокусе На пороге Юбилея Событие СдALи на пятерку Актуально Алюминиевая эстетика архитектуры Это интересно Алюминий взлетел «Аистом» До встречи в 2025 году! Ознакомиться с Вестником Алюминиевой Ассоциаци...
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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравил подопечных благотворительного фонда с Новым годом
10 часов назад
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В преддверии Нового года и Рождества завод ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравил подопечных Благотворительной общественной организации «Радуга» и подарил детям возможность посетить представление «Дедморозовка» в концертном зале «Москва». В этом праздничном представлении была создана незабываемая атмосфера радости, веселья и теплоты. Дети, избавившись от забот и тревог, смогл...
«Спецкабель»: Год инновационных прорывов и больших перспектив!
27 дек. 2024, 17:15
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2024 год близится к завершению, и для компании "Спецкабель" этот период оказался насыщенным новыми достижениями и активной работой над инновациями. За прошедший год компания успешно завершила четыре опытно-конструкторских проекта, каждый из которых открыл перед ней новые перспективы в сфере производства кабельной продукции: Кабели для подводных лодок. Комбинированный кабель дл...
Как снизить энергопотребление на производстве — генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин рассказывает в «РБК Отрасли»
27 дек. 2024, 16:00
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Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин опубликовал авторскую колонку в «РБК Отрасли» и рассказал о том, как снизить энергопотребление на производстве. Любое предприятие заинтересовано в уменьшении количества потребляемой электроэнергии. Это помогает снизить затраты, повысить конкурентоспособность продукции и следовать экологической повестке. Одна...
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В НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» состоялось традиционное ежегодное награждение сотрудников предприятия
27 дек. 2024, 14:30
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26 декабря на АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" состоялось традиционное ежегодное награждение сотрудников предприятия. АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» предприятие с богатейшей, интереснейшей историей, соблюдающее традиции, которые были заложены еще более полу века назад. Одна из таких традиций – ежегодное награждение ветеранов завода и лучших работников. В церемони...
КиТ-Трейд: поздравляем с наступающим Новым годом!
27 дек. 2024, 13:15
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Дорогие коллеги и партнеры! С наступающим Новым годом! В этот волшебный период мы хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто трудится в кабельной отрасли. Ваши усилия, профессионализм и преданность делу делают нашу сферу динамичной и успешной. Прошедший год был полон вызовов и достижений. Мы вместе преодолевали трудности, внедряли инновации и достигали новых высот. Ваша работа способст...
МЕКА представляет базу данных для Model Studio CS «Кабельное хозяйство»
27 дек. 2024, 12:00
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Компания МЕКА представляет новую базу данных для Model Studio CS «Кабельное хозяйство», которая значительно ускоряет и упрощает процесс проектирования кабельных конструкций любой сложности в трехмерном пространстве с продукцией МЕКА. В рамках проекта была создана обширная библиотека изделий в 3D формате, что позволяет специалистам легко работать с лестничными и листовыми лотками МЕК...
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Руководством Завода Энергокабель подписан договор на Добровольное медицинское страхование сотрудников
27 дек. 2024, 09:45
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Миссия Завода «Энергокабель» не только выпуск кабельно-проводниковой продукции, которая имеет стабильно высокое качество, но и забота о сотрудниках и создание для них наиболее благоприятной среды. Завод «Энергокабель» ценит своих сотрудников и предлагает им различные программы поддержки, такие как обучение и адаптация для быстрого и эффективного вхождения в коллектив про...
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Новая разработка «МОСИТЛАБ»: мобильное приложение для СЦЗ
27 дек. 2024, 09:30
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В новый год — с новым мегаудобным приложением для Скандинавского Центра Здоровья! «МОСИТЛАБ» представляет уникальную разработку — мобильный сервис для пациентов многофункциональной медицинской клиники. Уделить больше времени себе, а не тратить его на обращение в регистратуру на поиск нужного специалиста. Теперь это могут сделать пациенты Скандинавского Центра Здоровья, у...