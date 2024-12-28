Правительство России расширило пятилетний план дорожного строительства новыми федеральными объектами

Распоряжением Правительства РФ №3733-р от 13.12.2024 г. в пятилетний план дорожной деятельности, рассчитанный до 2028 года, добавлены проекты, которые будут реализованы, в частности, в Приморском крае, ДНР и ЛНР.

«Дорожный комплекс – сектор экономики, деятельность которого оказывает серьёзное влияние на развитие и инвестиционную активность многих отраслей. В первую очередь – на туристическую отрасль, строительную, торговую. А от качества трасс и сопутствующей инфраструктуры еще и напрямую зависит безопасность людей. Строительство и приведение в надлежащее состояние федеральных, региональных и местных трасс продолжается. Правительство приняло решение выделить на эти цели еще свыше 46 млрд рублей. Также расширен пятилетний план дорожной деятельности. В него включены создание и реконструкция ряда новых инфраструктурных объектов. Это обход Мариуполя, мост через реку Туманную и государственную границу с Корейской Народно-Демократической Республикой, а также ремонт участков дорог в Донецкой и Луганской народных республиках», – прокомментировал на совещании с вице-премьерами 23 декабря Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, в обновленном плане на территории ДНР обозначена реконструкция участка км 131 – км 135 федеральной автомобильной дороги Р-280 «Новороссия» (планируемое завершение работ в 2027 году). В ходе работ отрезок будет переведен во II техническую категорию с четырьмя полосами движения и покрытием из асфальтобетона. Реконструкция серьезно повысит пропускную способность важной транспортной артерии. Стоит отметить, что в состав нового участка войдет и одна одноуровневая транспортная развязка.

В расширенной программе фигурирует и строительство первого и второго этапов (их общая протяженность – более 31,1 км) обхода г. Мариуполя на этой же трассе (ввод в эксплуатацию в 2028 году). Новая автодорога будет иметь четыре полосы движения и соответствовать IB технической категории. Кроме того, в состав обхода войдут семь путепроводов и пять разноуровневых развязок. Строительство данного объекта, несомненно, будет способствовать экономическому развитию северной части города Мариуполя, а также его агломерации.

Работы будут проводиться подрядными организациями подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань».

Напомним, что автодорога Р-280 «Новороссия» протяженностью 636 км проходит по территории четырех регионов: в Республике Крым, в Донецкой Народной Республике, в Херсонской и Запорожской областях. Трасса обеспечивает не только выходы к портам Черного и Азовского морей, но и транспортно-логистические связи с крупными промышленными центрами – Мариуполем и Мелитополем.

Кроме того, «Новороссия» – важнейший элемент масштабного проекта по развитию автомобильного маршрута вокруг Азовского моря. Эта кольцевая дорога объединит такие населенные пункты, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой, Керчь, Тамань, Темрюк, Краснодар, Азов. В кольцо войдут участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», связав при этом и Крымский мост.

Именно поэтому Федеральным дорожным агентством уделяется особое внимание модернизации автомобильной дороги Р-280. Так, в период 2024–2026 гг. будет реализован комплексный капитальный ремонт участков «Новороссии» с расширением до четырех полос, их общая протяженность составляет 75,8 км. Из них 4 км ввели еще в 2023 году, 48,1 км – в текущем.

Всего в период до 2030 года планируется капитально отремонтировать (с расширением до четырех полос) 279,4 км автомобильной дороги Р-280 «Новороссия».

В свою очередь в ЛНР силами ФКУ Упрдор «Новороссия» в рамках расширенного пятилетнего плана запланирована реконструкция автомобильной дороги Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь на отрезке с 442-го по 444-й км.

Модернизация данной федеральной трассы – еще один важный шаг, знаменующий новую жизнь республики, и дополнительный импульс комплексному экономическому развитию региона.

Среди ключевых задач пятилетнего плана дорожной деятельности – строительство обходов городов и населенных пунктов, реализация объектов, предусмотренных поручениями Президента и Правительства РФ, обеспечение технологического и экономического суверенитета России, завершение всех начатых объектов дорожного строительства, создание спроса на отечественные строительные ресурсы, а также расширение автодорог в условиях увеличенного пассажиропотока.

Работа по реализации данного плана ведётся в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Ранее этот магистральный документ также обновлялся. В частности, новые проекты были добавлены согласно распоряжению Правительства РФ от 25.12.2023 №3907-р.