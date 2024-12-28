«Дочка» «Росэнергоатома» в 2024 году расширила сеть электрозарядных станций до 160, а количество регионов присутствия – до девяти

ООО «АтомЭнерго» (дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») в 2024 году расширила сеть быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) до 160, а количество регионов присутствия – до девяти. При этом ЭЗС компании обеспечены электроэнергией, произведенной на атомных станциях России, что подтверждено сертификатом «Чистая энергия». Это важный шаг на пути к устойчивому развитию и поддержке национальной инициативы по декарбонизации.

Отметим, что сегодня большинство электрозарядных станций оснащены инновационным оборудованием производства российского партнера, что позволяет обеспечить надежную и быструю зарядку, а отличное техническое состояние станций обеспечивает их безотказную работу. Станции поддерживают стандартные и быстрые типы разъемов – Type 2, GB/T, CHAdeMO и CCS. Получить доступ к зарядке можно через удобное приложение «АтомЭнерго», а современный колл-центр позволяет оперативно решать все вопросы, возникающие у пользователей.

«В этом году нашими клиентами стали более 5000 человек, потребив в совокупности 3 ГВт·ч электроэнергии», – Валерий Маркелов, генеральный директор ООО «АтомЭнерго». Он также отметил, что в первом квартале 2025 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще 95 ЭЗС и расширить свое присутствие до 12 регионов, увеличив охват и доступность зарядной инфраструктуры, оставаясь такой же надежной и клиентоориентированной.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 36 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 20 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.) rosenergoatom.ru

АО «Концерн «Росэнергоатом» является отраслевым интегратором нового направления бизнеса «Роуминговый оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта». Реализацию нового направления бизнеса по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта компания осуществляет с 2022 года. В настоящее время «Росэнергоатом» в лице ООО «АтомЭнерго» реализует масштабную программу по сооружению сети электрозаправочных станций. Сейчас она включает в себя уже 160 «быстрых»* ЭЗС, которые расположены в 9-ти регионах страны, в том числе, на территории Москвы и Московской области. В первом квартале 2025 года планируется развитие сети ЭЗС ещё в 3-х регионах страны, а общее количество электрозаправочных станций ООО «АтомЭнерго» увеличится до 255 единиц. К 2030 году запланировано создание сети из более чем 12 тысяч ЭЗС, что позволит занять не менее 25 % рынка электрозарядной инфраструктуры на территории РФ.

ООО «АтомЭнерго» – дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», владеющая и управляющая создаваемой сетью ЭЗС. В её задачи входит взаимодействие с партнерами, строительство и эксплуатация электрозарядных станций (покупка электроэнергии, обслуживание клиентов, учет), создание и развитие цифровой платформы управления ЭЗС, клиентский сервисов, продажа сопутствующих товаров и услуг. ООО «АтомЭнерго» располагает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями госкорпорации «Росатом», включая генерацию низкоуглеродной электроэнергии, IT-платформу управления ЭЗС, производство ЭЗС и компонентов R&D центр. Данные компетенции обеспечивают полный цикл для создания и эксплуатации электрозарядной инфраструктуры. В целях ускоренного перехода транспорта на электротягу ООО «АтомЭнерго» с 2023 года создаёт сеть электрозарядной инфраструктуры на территории Калининградской области.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

*«Быстрые» зарядные станции используют более высокую мощность для быстрой зарядки аккумулятора. Мощность такой зарядной станции составляет от 60 кВт. Зарядка автомобиля от неё осуществляется постоянным током и может занять около 30 минут.