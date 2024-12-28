«Дочка» «Росэнергоатома» в 2024 году расширила сеть электрозарядных станций до 160, а количество регионов присутствия – до девяти

2 часа назад
182
Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
atommedia.online
Авторы и источники / Правообладателям

ООО «АтомЭнерго» (дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») в 2024 году расширила сеть быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) до 160, а количество регионов присутствия – до девяти. При этом ЭЗС компании обеспечены электроэнергией, произведенной на атомных станциях России, что подтверждено сертификатом «Чистая энергия». Это важный шаг на пути к устойчивому развитию и поддержке национальной инициативы по декарбонизации.

Отметим, что сегодня большинство электрозарядных станций оснащены инновационным оборудованием производства российского партнера, что позволяет обеспечить надежную и быструю зарядку, а отличное техническое состояние станций обеспечивает их безотказную работу. Станции поддерживают стандартные и быстрые типы разъемов – Type 2, GB/T, CHAdeMO и CCS. Получить доступ к зарядке можно через удобное приложение «АтомЭнерго», а современный колл-центр позволяет оперативно решать все вопросы, возникающие у пользователей.

«В этом году нашими клиентами стали более 5000 человек, потребив в совокупности 3 ГВт·ч электроэнергии», – Валерий Маркелов, генеральный директор ООО «АтомЭнерго». Он также отметил, что в первом квартале 2025 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще 95 ЭЗС и расширить свое присутствие до 12 регионов, увеличив охват и доступность зарядной инфраструктуры, оставаясь такой же надежной и клиентоориентированной.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 36 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 20 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.) rosenergoatom.ru

АО «Концерн «Росэнергоатом» является отраслевым интегратором нового направления бизнеса «Роуминговый оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта». Реализацию нового направления бизнеса по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта компания осуществляет с 2022 года. В настоящее время «Росэнергоатом» в лице ООО «АтомЭнерго» реализует масштабную программу по сооружению сети электрозаправочных станций. Сейчас она включает в себя уже 160 «быстрых»* ЭЗС, которые расположены в 9-ти регионах страны, в том числе, на территории Москвы и Московской области. В первом квартале 2025 года планируется развитие сети ЭЗС ещё в 3-х регионах страны, а общее количество электрозаправочных станций ООО «АтомЭнерго» увеличится до 255 единиц. К 2030 году запланировано создание сети из более чем 12 тысяч ЭЗС, что позволит занять не менее 25 % рынка электрозарядной инфраструктуры на территории РФ.

ООО «АтомЭнерго» – дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», владеющая и управляющая создаваемой сетью ЭЗС. В её задачи входит взаимодействие с партнерами, строительство и эксплуатация электрозарядных станций (покупка электроэнергии, обслуживание клиентов, учет), создание и развитие цифровой платформы управления ЭЗС, клиентский сервисов, продажа сопутствующих товаров и услуг. ООО «АтомЭнерго» располагает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями госкорпорации «Росатом», включая генерацию низкоуглеродной электроэнергии, IT-платформу управления ЭЗС, производство ЭЗС и компонентов R&D центр. Данные компетенции обеспечивают полный цикл для создания и эксплуатации электрозарядной инфраструктуры. В целях ускоренного перехода транспорта на электротягу ООО «АтомЭнерго» с 2023 года создаёт сеть электрозарядной инфраструктуры на территории Калининградской области.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

*«Быстрые» зарядные станции используют более высокую мощность для быстрой зарядки аккумулятора. Мощность такой зарядной станции составляет от 60 кВт. Зарядка автомобиля от неё осуществляется постоянным током и может занять около 30 минут.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
Правительство России расширило пятилетний план дорожного строительства новыми федеральными объектами
3 часа назад
230
Распоряжением Правительства РФ №3733-р от 13.12.2024 г. в пятилетний план дорожной деятельности, рассчитанный до 2028 года, добавлены проекты, которые будут реализованы, в частности, в Приморском крае, ДНР и ЛНР. «Дорожный комплекс – сектор экономики, деятельность которого оказывает серьёзное влияние на развитие и инвестиционную активность многих отраслей. В первую очередь –...
Правительство РФ утвердило расширение территории ОЭЗ «Дубна» на 20%
3 часа назад
232
Межведомственная рабочая группа Правительства России по вопросам создания особых экономических зон одобрила заявку на увеличение площади ОЭЗ «Дубна», которая предусматривает увеличение площади существующей территории на 56,5 га, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Межведомственная рабочая группа Правительства России по вопросам с...
Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год
6 часов назад
300
Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год. Исходя из сформированных источников финансирования, ее объем составит 890,9 млрд рублей. Основная часть, 298,5 млрд рублей, будет направлена на обновление инфраструктуры: капитальный ремонт пути (4,5 тыс. км), замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи, развитие пассажирского...
Правительство выделило более 2,3 млрд рублей на обеспечение услугами связи жителей небольших населённых пунктов
7 часов назад
280
Из резервного фонда Правительства выделено свыше 2,3 млрд рублей на оказание универсальных услуг связи в населённых пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Распоряжение об этом подписано.  Выделенное финансирование позволит построить базовые станции сотовой связи и провести необходимые технические работы, чтобы дополнительно обеспечить качественной...
«Росатом» открыл восемь электрозарядных станций в Калининградской области
8 часов назад
294
Сеть быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) ООО «АтомЭнерго» (дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») в Калининградской области расширилась до 10-ти. 26 декабря 2024 года состоялось открытие ещё восьми новых ЭЗС в регионе.  «Зарядить электромобиль теперь можно в Калининграде, Пионерском, Полесске, К...
В Чувашии выделили 1 млрд рублей на развитие передовых технологий и импортозамещения
9 часов назад
301
Правительство Чувашской Республики выделило дополнительный 1 млрд руб. для развития передовых технологий и импортозамещения в регионе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале правительства республики. Решение о финансировании принято по распоряжению Главы республики Олега Николаева. Средства направят на поддержку промышленных предприятий чере...
На автодороге Дюртюли – Ачит в Башкортостане загорелся первый свет
27 дек. 2024, 17:45
623
Продолжаются работы по реализации масштабного проекта строительства продолжения магистрали М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Так, на первом этапе будущей скоростной трассы Дюртюли – Ачит в Республике Башкортостан на 60 километрах установили линии искусственного электроосвещения, чтобы поездки водителей в темное время суток были комфортными и безопасными. Всего на 140 км дороги в...
Правительство профинансирует строительство автомобильного обхода Орла, а также развитие трассы М-7 «Волга» в Башкирии
27 дек. 2024, 17:30
630
До конца 2024 года на начало строительства обхода Орла, а также на завершение работ по созданию обхода пяти населённых пунктов в Башкирии будет дополнительно выделено в общей сложности более 2,4 млрд рублей. Распоряжения об этом подписаны. Финансирование из резервного фонда Правительства даст возможность в опережающем порядке начать подготовку территории к строительству участка трассы М-2 &laqu...
Запущено строительство транспортной развязки на М-11 «Нева» с подключением к аэропорту Пулково
27 дек. 2024, 16:30
652
Правительство уделяет пристальное внимание повышению транспортной доступности регионов. На 681-м км федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» стартовало строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. «При развитии транспортного каркаса страны нам важно...
«Башкирский холод» построит компрессорный цех за 227 млн руб
27 дек. 2024, 15:15
657
АО "Башкирский холод" в рамках развития производства мороженого строит на территории предприятия в Уфе компрессорный цех, сообщила пресс-служба главы Башкирии. Стоимость проекта оценивается в 227 млн рублей. "Запуск объекта позволит повысить энергоэффективность складских помещений и линий по выпуску продукции", - отмечается в сообщении. В настоящее время возведено...
На станции Лоста Северной железной дороги построят еще один главный путь
27 дек. 2024, 14:44
632
На станции Лоста началось строительство третьего главного пути транзитного парка, что увеличит ее пропускную способность. Строителям предстоит уложить более 1,5 км железнодорожного пути и 32 стрелочных перевода, а также выполнить работы по переносу газопровода и теплосетей, заменить пассажирские платформы на остановочных пунктах Льнокомбинат и 490 км. В настоящее время ведется перенос опор контакт...
Производство бериллия начнет в 2027 году новый резидент ТОР «Бурятия»
27 дек. 2024, 13:45
581
Компания «Ермаковское» с применением мер господдержки, которые обеспечивает режим территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», в 2027 году начнет выпуск бериллиевой продукции и флюоритового концентрата на месторождении «Ермаковское». По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиции в проект превысят 10 млрд рублей, средства...
Завершается строительство энергоэффективного дома в Москве
27 дек. 2024, 11:30
437
Группа компаний «КОРТРОС» заканчивает строительные работы на площадке своего флагманского столичного квартала HEADLINER. Финальная очередь жилого комплекса станет одним из первых в столице энергоэффективных домов благодаря солнечным панелям на фасадах. Девелопер уже завершил монтаж 720 модулей, которые интегрированы в стоечно-ригельную систему фасадов нового здания высотного квартал...
Подведены итоги отбора проектов ВИЭ в 2024 году
27 дек. 2024, 11:00
461
Москва. 27 декабря 2024 года. АО «АТС» (дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка») подвело итоги отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2024 году. Отбор проектов ВИЭ в 2024 году проводился в отношении объектов ветровой генерации, солнечной генерации и гидрогенерации. В...
Первый дом на площадке города-спутника Владивостока ввел в эксплуатацию резидент ТОР
26 дек. 2024, 18:00
781
Группа компаний «DNS Девелопмент» досрочно ввела в эксплуатацию дом №1 на 272 квартиры в «DNS Сити». Проект комплексного жилого строительства, расположенный на полуострове Де-Фриз, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) реализует ООО СЗ «ДНС СИТИ» (входит в ГК «DNS Девелопмент») в статусе резидента ТОР «Приморье&...
Серпуховский лифтостроительный завод увеличит производственные мощности почти на 50% в 2025 году
26 дек. 2024, 14:15
709
Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») в 2025 году планирует увеличить производственные мощности почти на 50%, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «В этом году Серпуховской лифтостроительной завод произвел более 2000 лифтов. Планы на следующий год еще более масштабные – компания пла...
Композитный дивизион «Росатома» запустил производство ветролопастей в Ульяновске
26 дек. 2024, 13:45
786
26 декабря 2024 года в Ульяновске на базе АО «Русатом ветролопасти» (компания Композитного дивизиона госкорпорации «Росатом») начал работу первый завод по производству российских композитных ветролопастей. В церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, генеральный директор...
«Тривес» построит производственно-складской комплекс в Шушарах за 1,7 млрд рублей
26 дек. 2024, 12:30
617
Производитель медицинской и ортопедической продукции «Тривес» начал возводить производственно-складской комплекс в промзоне Шушары, сообщает «Новый проспект». Согласно данным Госстройнадзора, площадь объекта составит 19,7 тыс. кв. м., он займет территорию около 1 га. Разрешение на строительство выдано в ноябре 2024 года. Затраты на возведение комплекса могут достичь 1,7...
На перегоне БАМа Вельбеткан – Олёкма открыто движение поездов по новому второму пути
26 дек. 2024, 11:30
606
Движение поездов открыто по новой двухпутной вставке после переключения на новую цифровую систему управления на перегоне Байкало-Амурской магистрали Вельбеткан – Олёкма в Амурской области. Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. В ходе работ уложено почти 8,6 км нового пути, а также 9 стрелочных перев...
Строительство двух ЛЭП от двух черноземных АЭС до Москвы оценили в 168 млрд
26 дек. 2024, 10:30
630
Правительство РФ предварительно оценило расходы на строительство новой генерации и электросетевой инфраструктуры для Москвы в 460,7 млрд руб. 91,4 млрд руб. из них предусмотрены на возведение линии постоянного тока мощностью 1,5 ГВт между столицей и Нововоронежской АЭС, 76,8 млрд — на ЛЭП мощностью 750 кВ между Москвой и Курской АЭС. Это следует из материалов правительственной комиссии по ра...