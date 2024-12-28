Компании Нацпроектстроя оснастили перегон «Коммунарка» - «Новомосковская» Троицкой линии цифровой автоматикой

Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил объекты нового участка Троицкой линии московского метро цифровой автоматикой. Движение поездов между «Тютчевской» и «Новомосковской» открыл сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

На перегоне «Коммунарка» - «Новомосковская» установили систему интервального регулирования и цифровые питающие установки. Для этого здесь смонтировали 47 постовых устройств, больше 240 единиц тоннельного оборудования и проложили 50 км кабеля.

Интервалы между поездами в метро короче, чем на железной дороге, пассажиропоток - интенсивнее. При такой загруженности линий цифровизация обеспечивает высокий уровень безопасности перевозок.

Автоматика для метрополитена защищена от пыли, влаги и перепадов напряжения. Предусмотрено горячее резервирование всех электронных компонентов, каналы передачи данных дублируются. Все это гарантирует высокую надежность оборудования.

В перспективе цифровые системы компаний Нацпроектстроя внедрят на станциях «Академическая», «Вавиловская», «Крымская» и «ЗИЛ».

Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Длина линии составит более 43 км, она пройдет от станции «ЗИЛ» до Новой Москвы.