Поздравление Председателя РНК СИГРЭ с Новым 2025 годом

Уважаемые коллеги!

Уходящий 2024 год был насыщен важными событиями. Российский национальный комитет СИГРЭ успешно провел все запланированные мероприятия научно-технического обмена и подтвердил статус востребованной площадки для выстраивания отраслевого сотрудничества.

Более 70 энергетиков из России приняли участие в юбилейной 50-й сессии СИГРЭ, которая прошла в Париже. Подготовленные нашими специалистами доклады по практическим аспектам цифровой трансформации, новым методам диагностики оборудования, внедрению систем накопления энергии вызвали большой интерес зарубежных коллег.

Это лишний раз подтвердило, что отечественная экспертиза продолжает быть востребованной в рамках СИГРЭ. Вовлеченность в деятельность этой глобальной организации позволяет нам не только оставаться в повестке, но и вносить вклад в формирование трендов развития мировой энергетики.

В наступающем 2025 году также предстоит ряд значимых событий. Планируем отчетную конференцию по итогам 50-й Сессии СИГРЭ, новые мероприятия научно-технического обмена. Продолжится активная работа Молодежной секции РНК СИГРЭ, которая сохраняет статус одной из крупнейших в мире.

Энергетика – это отрасль, объединяющая неравнодушных людей, которые всегда с особой ответственностью относятся к своему делу. Благодарю всех коллег, принимающих участие в работе РНК СИГРЭ, за поддержку научно-технического развития отрасли и достойное представление России на международном уровне.

Поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия. До встречи в 2025 году.

Председатель Российского национального комитета СИГРЭ,

Андрей Муров