Итоги 25-летия RusCable.Ru — подводим результаты года!

Как прошел юбилейный год для главного медиахолдинга кабельной промышленности? Сколько событий освещено, сколько новостей опубликовано, какие проекты стали драйверами рынка? Мы собрали все достижения 2024 года в одном месте, чтобы показать масштаб работы и вдохновить вас на новые свершения!

Впервые за 25 лет мы раскрываем ключевые итоги до окончания года. RusCable.Ru остается аналитическим центром и платформой для развития бизнеса, предлагая инструменты, которые помогают вам расти и добиваться успеха. Вы узнаете, как портал формирует информационное поле отрасли, поддерживает профессиональное сообщество и развивает медиапроекты.

И, конечно, с удовольствием поздравляем вас с наступающими праздниками! Желаем, чтобы новый год принес удачу, вдохновение и развитие!

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