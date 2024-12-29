Итоги 25-летия RusCable.Ru — подводим результаты года!
Как прошел юбилейный год для главного медиахолдинга кабельной промышленности? Сколько событий освещено, сколько новостей опубликовано, какие проекты стали драйверами рынка? Мы собрали все достижения 2024 года в одном месте, чтобы показать масштаб работы и вдохновить вас на новые свершения!
Впервые за 25 лет мы раскрываем ключевые итоги до окончания года. RusCable.Ru остается аналитическим центром и платформой для развития бизнеса, предлагая инструменты, которые помогают вам расти и добиваться успеха. Вы узнаете, как портал формирует информационное поле отрасли, поддерживает профессиональное сообщество и развивает медиапроекты.
И, конечно, с удовольствием поздравляем вас с наступающими праздниками! Желаем, чтобы новый год принес удачу, вдохновение и развитие!
Чтобы поднять настроение в предпраздничные выходные, приглашаем вас принять участие в наших новогодних проектах
- Смотреть отчет итоги работы RusCable.Ru.
- Новогодний эфир RusCable Live - настоящий голубой огонек для кабельщиков!
- Интерактивная игра-квест "Иван Васильевич меняет профессию" на форуме портала RusCable.Ru
- Вдохновляющее время - календарь и обои для рабочего стола от дизайн-команды RusCable.Ru
- Новогодняя постановка "Иван Васильевич меняет профессию". Удивительная картина кабельного бизнеса через 100 лет!
Не пропустите возможность завершить год вместе с нами!