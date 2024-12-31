Новый год вместе с RusCable.Ru! Сказка для кабельщиков, новогодняя почта, итоги года и общение на форуме и в Переменке!

31 дек. 2024, 13:45
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Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Вот и завершается 2024 год для кабельного бизнеса. Команда медиахолдинга "РусКабель" поздравляет всех с наступающим праздником! Впереди нас ждут длинные выходные, но скучать не придется. RusCable.Ru подготовил для Вас целую новогоднюю программу из специальных проектов и сервисов. Проведите новый год вместе с RusCable.Ru! 

Новогодние проекты и сервисы RusCable.Ru

Интерактивная сказка о приключениях Шурика в 2125 году

Продолжение новогоднего квеста "Иван Васильевич меняет профессию", где вас ждут приключения Шурика в фантастическом мире кабельного бизнеса 2125 года. Шурик посетит предприятия отрасли и знаковые локации. Вместе с ним в интерактивной постановке вы сможете разгадать секрет маркировки "Частного знака" и загадочной Ассоциации "Грязные ладони".

Проект доступен в интерактивной версии и в формате видео, но мы рекомендуем именно интерактивный формат.

Интерактивная версия https://media.ruscable.ru/2025/

Cмотреть на платформах: Vision, RuTube, ВК, YouTube

Новогодний квест "Иван Васильевич меняет профессию"

Помогите Ивану Васильевичу разгадать все шифры и вернуться обратно в 2125 год. Узнайте какая покупка стала главной для Акрона, что будет с кабелем будущего ВТСП от УНКОМТЕХа, найдите лишнюю девушку на выставке Cabex и поучаствуйте в других интересных интерактивах на сайте и форуме.

Загадки квеста были решены участниками Форума RusCable.Ru, поэтому теперь все этапы квеста доступны для свободного прохождения.

Участвовать здесь - https://media.ruscable.ru/quest2025/

Отправить открытку из будущего

Отправьте себе или другу открытку из будущего от RusCable.Ru и получите необычное письмо на e-mail. На выбор 15 необычных открыток из которых можно многое узнать! Воспользуйтесь сервисом! Это весело!

Одну и ту же открытку или несколько открыток можно отправлять несколько раз! И не обязательно подписываться настоящим именем! Попробуйте!

Отправить открытку https://media.ruscable.ru/postcard/

Вдохновляющее начало. Обои для рабочего стола от RusCable.Ru

Работайте и живите в стиле RusCable.Ru c коллекцией обоев для гаджетов, стикерами и календарем! Все доступно для бесплатного скачивания и использования. Наша команда старалась.

Кстати! У RusCable.Ru есть еще и стикеры для Telegram! Скачивайте и общайтесь с удовольствием.

Скачать календарь и обои 2025 https://media.ruscable.ru/merch/

Новогодний огонек RusCable Live. Эфир с поздравлениями и включениями!

Новогодний эфир RusCable Live — это уже своеобразная традиция встречи кабельного нового года. Редакция RusCable.Ru подготовила новогоднюю сказку в которой переплетаются реальность и выдумка, а героями всех историй стали настоящие кабельщики. В новогоднем проекте 2025 года приняли участие: УНКОМТЕХ, ВНИИКП, РПСК, АЭК, EL-КОМИТЕТ, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, ГК "Москабельмет", Режкабель, Томсккабель, Акрон, Холдинг Кабельный Альянс, ГК "Оптикэнерго", Ленкабель, КАВКАЗКАБЕЛЬ, IEK GROUP, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ИЗОЛЯТОР, СПЕЦКАБЕЛЬ, РОССЕТИ, CHINACABLE.RU, HABSANS, ЦВЕТЛИТ, КАБЕЛЬСТАР, CABEX, TDM ELECTRIC, РЭС, FLEXICORE, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ и многие другие компании... По еще одной традиции новогодний эфир был открытым, чтобы все могли поздравить с наступающим новым годом и получить свои 5 минут славы! А главным гостем и хэдлайнегом новогоднего эфира стала компания - открытие 2024 года - HABSANS, которая рассказала о себе, оборудовании, команде, достижениях и планах и поздравила зрителей. 

Кстати! У RusCable.Ru есть еще и стикеры для Telegram! Скачивайте и общайтесь с удовольствием.

Огонек RusCable Live https://ruscable.ru/link/ern5275

Новогодний канал на Vision

Посмотрите наши новогодние сказки и прямые эфиры, которые зарядят настроением на отлично подойдут для вечеров!

Кстати, если посмотрите наши "сказки" прошлых лет, то найдете отсылки и к новым персонажам. Например, Ассоциация "Грязных ладоней" уже появлялась в наших проектах.

Новогодний Vision https://ruscable.ru/link/QzD5276

Уютная гостиная Kabel.FM

Включайте тихую новогоднюю музыку и наслаждайтесь каникулами в приятной атмосфере Kabel.FM

Уютная гостиная Kabel.FM https://kabelfm.ru/playlist/christmas_la...

Итоги работы портала RusCable.Ru

Мы много работали, чтобы сделать кабельный бизнес лучше. Узнайте, сколько всего сделала наша команда за 2024 год. В ежегодном отчете есть важная информация для рекламодателей и партнеров.

Вот сколько всего мы приготовили на эти новогодние каникулы! Портал продолжит свою работу уже 1 января, а о том, как проходят выходные мы пишем в Переменке и на Форуме RusCable.Ru!

Команда RusCable.Ru поздравляет Вас с Новым годом и Рождеством!

Оставайтесь с нами и становитесь партнерами крупнейшей отраслевой медиасети Рунета https://media.ruscable.ru/

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