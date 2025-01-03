IEK GROUP ― партнер Федерации лыжных гонок Республики Тыва

В Кызыле при поддержке IEK GROUP состоялись I Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек «Включайся в жизнь!». Компания помогла организовать турнир как партнер Федерации лыжных гонок Республики Тыва.

В первом крупном соревновании сезона в Тыве приняли участие спортсмены в возрасте от 13 до 16 лет из сборных Республик Тыва, Хакасия и Алтай. В первый соревновательный день лыжники участвовали в гонках с раздельным стартом на дистанции 3 и 5 км, во второй ― в смешанной эстафете.

IEK GROUP не только приняла участие в организации турнира, но и закупила для юных спортсменов инвентарь и экипировку.

Старший тренер Комплексной спортивной школы Республики Хакасия Александр Карачаков:

«Помогать лыжникам, особенно начинающим — очень важное дело. Без хорошего инвентаря невозможно показывать хорошие результаты, и мы надеемся, что теперь наши юные спортсмены будут чаще побеждать на крупных соревнованиях».

Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин:

«Наша компания всегда рада поддержать спорт, особенно детский, и сотрудничество с Федерацией лыжных гонок Республики Тыва — не единственный подобный проект. Есть планы по развитию этого направления. Тем более что среди наших сотрудников тоже есть лыжники: коллеги выступают на довольно высоком уровне и занимают призовые места в корпоративных турнирах».

Включаемся в спорт!