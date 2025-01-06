Главное за 2024 год в электроэнергетической отрасли России

К старту новых национальных проектов в России все готово, их реализация должна начаться с января 2025 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин; по его словам, в следующем году планируется запуск 20 новых нацпроектов. "Рассчитываем, что, как и планировалось, работа по новым нацпроектам начнется по всей стране с января следующего года", - сказал Мишустин, выступая в четверг на заседани...