Главное за 2024 год в электроэнергетической отрасли России
06 янв. 2025, 11:00
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Минэнерго утверждена Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы.
Введен институт территориальных сетевых организаций. Начиная с 2025 года они будут действовать в каждом регионе страны.
С 1 ноября вступили в силу правила, которые позволяют законно добывать криптовалюты на территории Российской Федерации.
Правительство внесло поправки в Основы ценообразования в области регулируемых тарифов в электроэнергетике.
В новые регионы направлены дополнительные средства на обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры.
Правительство утвердило постановление о запуске энергорынка на Дальнем Востоке с 1 января 2025 года.
Правительство распространило режим свободной экономической зоны на ряд территорий в Белгородской области для поддержки местных предприятий
06 янв. 2025, 15:00
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На ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области будет распространён режим свободной экономической зоны (СЭЗ), которая действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение позволит предприятиям, работающим там, стат...
Рынок электроэнергии и мощности пришел на Дальний Восток, в Архангельскую область и в Республику Коми
06 янв. 2025, 14:00
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С 1 января 2025 года Объединенная энергосистема Востока, энергосистемы Архангельской области и Республики Коми приступили к работе в составе ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности. Согласно Постановлению Правительства от 23 декабря 2024 г. №1868, с начала 2025 года энергосистемы Республики Коми и Архангельской области включены в состав первой ценовой зоны оптового рынка электроэн...
Правительство снизило налоговую нагрузку на предприятия, выпускающие оборудование для создания электронной компонентной базы
27 дек. 2024, 18:00
2027
С 1 января 2025 года производители оборудования, необходимого для создания электронной компонентной базы, будут пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль в размере 8%. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Сейчас ставка такого налога для них составляет 20%. Решение коснётся предприятий, производящих в том числе тока...
Утвержден национальный стандарт по обеспечению устойчивой работы теплоэлектростанций при выделении на изолированную нагрузку
26 дек. 2024, 11:15
2025
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказом от 24 декабря 2024 г. № 1978-ст утвердило национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 71812 – 2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Правила проведени...
Утвержден национальный стандарт по использованию информационной модели для расчета установившегося режима и токов короткого замыкания
25 дек. 2024, 12:00
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказом от 23 декабря 2024 г. № 1966-ст утвердило национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58651.11 — 2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели для...
Правительство утвердило постановление о включении Дальнего Востока, Республики Коми и Архангельской области в ценовые зоны оптового рынка
25 дек. 2024, 09:30
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С 2025 года неценовые зоны Республики Коми и Архангельской области войдут в состав 1-й ценовой зоны оптового рынка энергии и мощности, а Дальний Восток - в состав 2-й. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации, разработанное во исполнение положений Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 309-ФЗ, было опубликовано на официальном портале правовой информации. &n...
Кабмин до 2031 года запретил майнинг в 10 регионах
24 дек. 2024, 09:44
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Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где майнинг будет запрещен с 1 января 2025 года. Соответствующее постановление есть в распоряжении ТАСС. Ограничения будут действовать до 15 марта 2031 года. Кабмин вводит "запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле (объединении майнеров - прим. ТАСС)", в Дагестане, Ингушетии, Каба...
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых
20 дек. 2024, 15:15
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Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного рост...
Минэнерго ожидает рост мощности энергосистем России до порядка 300 ГВт к 2042 году
18 дек. 2024, 09:15
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Согласно Генсхеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, Минэнерго рассчитывает на рост установленной мощности энергосистем России до порядка 300 ГВт к 2042 году, сообщил Евгений Грабчак в ходе заседания Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. По его словам, 169 ГВт из этого объёма приходится на теп...
Строительство оптоволоконных линий планируется финансировать из средств операторов связи
11 дек. 2024, 18:00
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Строительство магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) планируется финансировать из средств резерва универсального обслуживания, формируемого за счет отчислений телеком-операторов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в комитете Совета Федерации по экономической политике. Операторы связи отчисляют в резерв универсального обслуживания по 1,2% от выручки. Из этих средств ПАО "Ро...
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении ответственности за картели на торгах
11 дек. 2024, 14:45
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Проект федерального закона разработан во исполнение Поручения Президента Российской Федерации Законопроектом предлагается внести изменения в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие усиление ответственности за заключение картельного соглашения, если это привело к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. Кроме того, вводится особо квалифицированный соста...
ФАС изменила ряд методических указаний по расчёту тарифов в сфере энергетики
10 дек. 2024, 15:45
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Руководитель ФАС России Максим Шаскольский подписал приказ, которым внесены изменения в ряд методических указаний ФАС России и ФСТ России, касающихся расчётов тарифов. Приказ от 20 ноября 2024 года №878/24 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с опубликованным приказом, регулирующие правовые акты Федеральной службы по тарифам РФ и Федеральной антимонопо...
Белый дом автоматизирует поиск ценовых сговоров на торгах
09 дек. 2024, 10:14
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Законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об автоматическом режиме выявления картелей в госзакупках и на товарных рынках будет рассмотрен сегодня на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, узнал “Ъ”. Документ предусматривает запуск государственной информсистемы (ГИС) «Антикартель» уже с 2025 года и ее интеграцию с базами данных ведомств и юрл...
Мишустин анонсировал запуск 20 новых национальных проектов в 2025 году
06 дек. 2024, 14:15
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К старту новых национальных проектов в России все готово, их реализация должна начаться с января 2025 года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин; по его словам, в следующем году планируется запуск 20 новых нацпроектов. "Рассчитываем, что, как и планировалось, работа по новым нацпроектам начнется по всей стране с января следующего года", - сказал Мишустин, выступая в четверг на заседани...
Утверждена Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы
04 дек. 2024, 15:45
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29 ноября приказом Минэнерго России № 2328 Министр энергетики Сергей Цивилев утвердил Схему и программу развития электроэнергетических систем России (далее - СиПР ЭЭС России) на 2025 – 2030 годы, разработанные АО «СО ЕЭС», который является центром ответственности за разработку стратегических документов планирования перспективного развития электроэнергетики. СиПР ЭЭС Росси...
Новый закон изменяет порядок налогообложения НДС для медных полуфабрикатов: теперь налог платит покупатель
03 дек. 2024, 11:15
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В середине этого года активно обсуждался законопроект 666139-8 "О внесении изменения в статью 161 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения НДС медных полуфабрикатов)". Законодатели предлагали распространить обязанности налоговых агентов по НДС на покупателей медных полуфабрикатов. Это значит, что исчислять и уплачивать НДС в бюджет с т...
Правительство простимулирует работу предприятий, выпускающих оборудование для создания электронной компонентной базы
02 дек. 2024, 12:15
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С 1 января 2025 года производители оборудования, необходимого для создания электронной компонентной базы, будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов в размере 7,6%. Распоряжение, утверждающее перечень такого оборудования, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В перечень вошли в том числе токарные металлорежущие станки с числовым про...
Правительство РФ внесло коррективы в деятельность территориальных сетевых организаций
29 нояб. 2024, 12:30
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Кабмин постановил скорректировать некоторые ранее изданные им правовые акты по вопросам деятельности территориальных сетевых организаций (ТСО). Постановление правительства РФ от 26.11.2024 №1629 уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Постановлением изменён учёт особенностей работы в регионах системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) и территориа...
Правительство установило параметры применения федерального инвестиционного налогового вычета
29 нояб. 2024, 10:30
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С 1 января 2025 года в России начнёт действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет. Постановление, устанавливающее его параметры, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Размер вычета составит 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платёж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развити...
В России покупатели медных полуфабрикатов станут налоговыми агентами
27 нояб. 2024, 10:00
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Госдума приняла закон, который обязывает покупателей, признаваемых налоговыми агентами, рассчитывать и платить НДС при покупке медных полуфабрикатов. Законопроект № 713338-8 был внесен в палату в июле. В пояснительной записке к нему сказано, что растет число случаев, когда недобросовестные компании используют схемы для снижения НДС. Они включают в свои цепочки фирмы-"однодневки", к...