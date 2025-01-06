Рынок электроэнергии и мощности пришел на Дальний Восток, в Архангельскую область и в Республику Коми

С 1 января 2025 года Объединенная энергосистема Востока, энергосистемы Архангельской области и Республики Коми приступили к работе в составе ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности.

Согласно Постановлению Правительства от 23 декабря 2024 г. №1868, с начала 2025 года энергосистемы Республики Коми и Архангельской области включены в состав первой ценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности, а ОЭС Востока – в состав второй ценовой зоны.

Решение о запуске конкурентного рынка будет способствовать привлечению инвестиций в развитие электроэнергетической инфраструктуры и дальнейшему социально-экономическому развитию регионов.

«Включение Дальнего Востока, Архангельской области и Республики Коми в состав ценовых зон завершает процесс формирования в ЕЭС России единого экономического пространства конкурентного рынка электроэнергии и мощности. Возможность использования отработанных в ценовых зонах оптового рынка механизмов ввода новых генерирующих мощностей и повышения эффективности использования действующих электростанций является важным элементом укрепление устойчивости экономической основы развития энергетики в присоединившихся к ценовым зонам регионах Северо-Запада и Дальнего Востока», – отметил Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий.

В энергосистемах, вошедших в состав ценовых зон, выбор состава включенного генерирующего оборудования электростанций оптового рынка (ВСВГО), определение объемов поставок и цен на электроэнергию в рынке на сутки вперед (РСВ), формирование графиков загрузки на балансирующем рынке с 1 января 2025 года осуществляется так же, как и во всей Единой энергосистеме России – по результатам конкурентных отборов ценовых заявок участников рынка.

Успешный переход в первые дни нового года на новые технологии планирования и управления режимом работы энергосистем Объединенной энергосистемы Востока, энергосистем Архангельской области и Республики Коми, устойчивое функционирование энергосистем подтвердили готовность к работе в новых условиях. При подготовке к запуску рынка специалисты Системного оператора совместно с АО «АТС» и Ассоциацией «НП Совет рынка» проводили модельные расчеты, участвовали в формировании нормативно-правовой базы и разработке регламентов оптового рынка. Переход потребовал масштабной модернизации программно-аппаратных комплексов и деловых процессов в операционных зонах территорий, вошедших в состав ценовых зон. В рамках проведения натурных испытаний были отработаны процессы технологического, организационного и информационного взаимодействия инфраструктурных организаций и участников оптового рынка.

Одной из ключевых предпосылок к распространению конкурентного ценообразования на территории неценовых зон стала необходимость привлечения инвестиций в модернизацию и строительство новой генерации. Включение в состав ценовых зон позволяет использовать конкурентные механизмы рынка мощности – проводить конкурентные отборы мощности (КОМ), отборы проектов по строительству новой генерации (КОМ НГО) и модернизации действующей генерации (КОММод), реализовывать проекты строительства СЭС и ВЭС по программе ДПМ ВИЭ, в том числе за счет переноса ранее отобранных проектов, которые планировались к строительству на территориях ценовых зон оптового рынка.