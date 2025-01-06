Правительство распространило режим свободной экономической зоны на ряд территорий в Белгородской области для поддержки местных предприятий

На ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области будет распространён режим свободной экономической зоны (СЭЗ), которая действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит предприятиям, работающим там, стать резидентами СЭЗ, и получить преференции, в числе которых пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны.

Свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. На сегодняшний день её участниками стали 268 компаний. Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространённые виды деятельности предприятий-резидентов – промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. В июне 2024 года Президент подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим СЭЗ на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.