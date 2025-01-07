Немецкий TransnetBW в рамках проекта строительства HVDC-соединения Ultranet ввел в эксплуатацию преобразовательную подстанцию в Филипсбурге

Немецкий системный оператор TransnetBW объявил о вводе в эксплуатацию ППС в Филипсбурге (федеральная земля Баден-Вюртемберг). ППС в Филипсбурге, которая входит в состав строящегося HVDC-соединения Ultranet* и является южной конечной точкой присоединения Ultranet к национальной электрической сети.

Ultranet считается важной частью будущей передающей сети Германии, и с завершением 4-хлетнего строительства первой ППС на юге Германии TransnetBW достиг очередной вехи в реализации масштабного проекта.

ППС в Филипсбурге, которая построена на месте выведенной из эксплуатации АЭС Филипсбург, пока будет работать в режиме многоуровневого статического синхронного компенсатора (СТАТКОМ). ППС является ключевым компонентом соединения Ultranet и расширения многоподстанционного соединения A-NORD – от Мербуш-Остерата в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия до Эмдена в Восточной Фризии (федеральная земля Нижняя Саксония). Ultranet и A-NORD обеспечат надежную передачу больших объемов электроэнергии с малыми потерями за счет использования разработанной Siemens Energy** технологии HVDC PLUS®. Технология HVDC PLUS® обеспечивает оптимальные условия для интеграции ВИЭ-генерации в энергосистему и предлагает уникальные инструменты для управления и повышения устойчивости энергосистемы.

Ввод в эксплуатацию соединения Ultranet, строительство которого наполовину завершено, запланирован на конец 2026 г. Ключевой задачей Ultranet является передача электроэнергии, вырабатываемой ВЭС на севере Германии, на юго-запад страны в районы с высоким промышленным потреблением электроэнергии.

Официальный сайт TransnetBW http://www.transnetbw.de

* Ultranet ±380 кВ общей протяженностью ≈340 км – от Меербуш-Остерата (Северный Рейн-Вестфалия) до Филипсбурга (Баден-Вюртемберг) – обеспечит поставки в обоих направлениях. Проект реализуют совместно системные операторы TransnetBW и Amprion. TransnetBW отвечает за 42 км участка между МангеймВальштадтом и Филипсбургом. Ultranet является гибридной системой: новая ЛЭП постоянного тока будет преимущественно проложена по существующим опорам. Инновационность заключается в том, что после завершения строительства по ЛЭП можно будет передавать как постоянный, так и переменный ток.

** Немецкая энергетическая корпорация со штаб-квартирой в Мюнхене.