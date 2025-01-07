В Кисловодске стоимость инвестсоглашений составила более 270 млрд рублей
Стоимость инвестиционных соглашений в курортном городе Кисловодске в Ставропольском крае за 2 года составила более 270 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Моисеев.
"В течение двух лет с начала 2023 года администрация города-курорта Кисловодска заключила 73 инвестиционных соглашения. Плановый объем инвестиций по всем проектам составит более 270 млрд рублей. В настоящее время еще три соглашения с инвесторами на сумму более 1,2 млрд рублей находятся на согласовании", - сказал Моисеев.
По его словам, реализация проектов планируется до 2030 года.
"Из них 30 инвестпроектов уже реализованы на территории города-курорта, еще 43 соглашения уже в работе. Это строительство новых санаториев, гостиниц, отелей, ресторанов, кафе, магазинов и многоквартирных домов. Большую часть внебюджетных инвестиций примет особая экономическая зона "Солнечная долина", создаваемая по инициативе губернатора [Ставропольского края] Владимира Владимирова. Другая часть инвестиций будет направлена на реализацию новых проектов в существующей городской застройке", - отметил глава Кисловодска.