В Кисловодске стоимость инвестсоглашений составила более 270 млрд рублей

Стоимость инвестиционных соглашений в курортном городе Кисловодске в Ставропольском крае за 2 года составила более 270 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Моисеев.

"В течение двух лет с начала 2023 года администрация города-курорта Кисловодска заключила 73 инвестиционных соглашения. Плановый объем инвестиций по всем проектам составит более 270 млрд рублей. В настоящее время еще три соглашения с инвесторами на сумму более 1,2 млрд рублей находятся на согласовании", - сказал Моисеев.

По его словам, реализация проектов планируется до 2030 года.