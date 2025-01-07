Правительство утвердило Стратегию пространственного развития страны до 2030 года

Формирование сбалансированной системы пространственного развития для достижения национальных целей, поиск оптимальных форм территориальной организации экономики, развитие опорных населённых пунктов, образующих инфраструктурный и экономический каркас страны, – эти и другие задачи отражены в новой Стратегии пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Распоряжение о её утверждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Одно из новшеств утверждённой стратегии – создание единого перечня опорных населённых пунктов, развитие которых будет способствовать достижению национальных целей развития, определённых майскими указами Президента в 2024 году.

В перечень опорных населённых пунктов вошли городские агломерации, административные центры, города, где реализуются новые инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику. Кроме того, туда включены города, жители которых заняты в обеспечении национальной безопасности и обслуживании критически важной инфраструктуры. Также в перечень вошли населённые пункты, включая сельские, выполняющие функции опорных. В них работают медучреждения, школы, вузы и культурные центры, обеспечивающие потребности жителей прилегающих территорий.

В числе приоритетных задач развития опорных населённых пунктов – строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры для привлечения кадров, развитие транспорта, расширение межрегиональных экономических связей.

Улучшение качества жизни в опорных пунктах во многом позволит решать актуальные задачи пространственного развития более крупных территорий – федеральных округов, Арктической зоны России и новых регионов.

Так, для Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны одной из задач станет наращивание международных торговых связей. Речь идёт о повышении эффективности работы Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, Северного морского пути, морских портов на тихоокеанском побережье и строительстве дорог, связывающих эти порты с логистическими центрами.

Также внимание будет уделено созданию аэродромов и расширению авиасообщения. Это позволит повысить связанность Дальнего Востока с другими российскими регионами, а также станет дополнительным импульсом для развития туризма, в том числе и международного. Ещё одно направление работы – промышленная кооперация с дружественными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе на международных территориях опережающего развития в приграничных районах Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв, Амурской области и Еврейской автономной области.

Среди направлений пространственного развития новых регионов – дальнейшая интеграция в общую экономическую структуру страны, создание к 2028 году единого экономического пространства Приазовья за счёт повышения транспортной связанности Крыма и Севастополя с новыми регионами, а также Краснодарским краем, Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. Также стратегия предполагает сокращение дефицита кадров, реализацию инвестпроектов в угольной промышленности, развитие туристско-рекреационного кластера Приазовья.

Комментируя утверждённый документ, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин отметил, что новая Стратегия пространственного развития была разработана с учётом предложений регионов, Совета Федерации, Государственной Думы и экспертного сообщества.

«Для нас важно повысить самостоятельность регионов в решении задач социально-экономического развития за счёт роста собственных доходов их бюджетов. Большое внимание будет уделено развитию социальной, энергетической, коммунальной, транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Эта работа станет основополагающим элементом реализации нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

В трёхмесячный срок Минэкономразвития совместно с другими заинтересованными органами власти представит план мероприятий по реализации стратегии.