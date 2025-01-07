Правительство утвердило комплексные планы по снижению выбросов в городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух»

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в ряде городов, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух».

Речь идёт о городских округах Абакан, Искитим, Минусинск, Улан-Удэ, Черногорск и Южно-Сахалинск, а также о городском поселении Гусиноозёрск.

В комплексные планы, которые будут реализованы в этих городах, вошли мероприятия по снижению выбросов от промышленных предприятий, объектов энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В числе таких мероприятий – модернизация промышленных предприятий, перевод частных жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, монтаж твёрдотопливных котлов с высоким коэффициентом полезного действия, ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей, закупка более экологичных моделей общественного транспорта. Всё это позволит снизить объём вредных выбросов в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию.

Мероприятия будут реализованы за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также за счёт внебюджетных источников.

Комплексные планы по снижению выбросов в других городах, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух», будут утверждены в течение 2025 года. Речь идёт о Селенгинске, Махачкале, Кызыле, Барнауле, Петровске-Забайкальском, Ачинске, Лесосибирске, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Чегдомыне, Астрахани, Ангарске, Зиме, Иркутске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Шелехове, Кемерове, Кургане, Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

Отдельным распоряжением Правительства обновлён комплексный план с дополнительными мероприятиями по снижению выбросов, реализуемыми в Чите.

Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году.

По поручению Президента с 1 сентября 2023 года к проекту подключились ещё 29 городов из 16 регионов, преимущественно Сибири и Дальнего Востока.

До конца 2026 года 12 городам-участникам предстоит снизить общий объём выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%. До конца 2030 года 29 новым городам-участникам необходимо снизить объёмы выбросов не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2020 года, а к концу 2036 года сократить их вдвое.