«Россети Московский регион» обеспечили мощностью механизацию строительства крупного кластера в ТиНАО

В преддверии новогодних праздников специалисты филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» выдали мощность в размере 600 кВт для механизации строительства крупного кластера в Краснопахорском районе Москвы.

Для выдачи необходимой мощности специалисты выполнили строительство комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА. Также смонтировали 420 м воздушной линии 10 кВ и проложили кабельную линию 10 кВ протяженностью 340 м, в том числе 220 м пройдены методом горизонтально направленного бурения.

В Краснопахорском районе возле поселка Спортбазы будет создан крупный строительный кластер. Компания ООО «Внуково Логистик» построит комплекс для производства строительных конструкций и материалов. Здесь будет трудоустроено более 2,8 тыс. человек, общая мощность производства составит 29,7 тыс. единиц продукции.