«Россети Московский регион» продолжают работать в усиленном режиме в рождественские праздники

07 янв. 2025, 10:00
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Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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6 января компания «Россети Московский регион» провела пресс-тур, в ходе которого энергетики рассказали о том, как прошли новогодние праздники в части надежности и бесперебойности электроснабжения и о готовности персонала обеспечить качественное электроснабжение в Рождество.

Журналистам показали Центральный диспетчерский пункт филиала «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети». В эксплуатации филиала 67 тысяч километров подземных кабельных линий. Из ЦДП в непрерывном режиме управляют работой электрооборудования распределительной сети Москвы диспетчеры, которые круглосуточно мониторят оперативную обстановку.

В преддверии праздника энергетики уделяют повышенное внимание надежному и качественному электроснабжению церквей и храмов, а также принимают все необходимые меры для бесперебойной подачи электроэнергии на объекты массового посещения граждан.

«Особый контроль в эти дни установлен за местами рождественских богослужений – храмами, церквями и монастырями. Регулярно производится осмотр и контроль показаний энергооборудования, - отметил в ходе пресс-тура заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования компании «Россети Московский регион» Игорь Пиналов. - Производственный персонал компании проводит осмотр электрооборудования в трансформаторных и распределительных подстанциях – ячеек, трансформаторов».

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 3 445 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

137 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 48,9 МВт готовы обеспечить резервное электроснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Энергетики компании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220), либо написав Электре - виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион». Найти чат-бот можно в закреплённых сообщениях официального телеграм-канала «Россети Московский регион» ( https://t.me/rossetimr_ru).

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