Министерство энергетики США предоставит кредит в размере до $ 4,9 млрд на строительство Фазы 1 межсистемного HVDC соединения Grain Belt Express

Министерство энергетики (DoE) США через Управление кредитных программ (Loan Programs Office, LPO) объявило об условном обязательстве по предоставлению банковской гарантии на кредит в размере до $ 4,9 млрд долларов на проект по строительству HVDC-соединения Grain Belt Express (Grain Belt Express Phase 1) 2,5 ГВт протяженностью примерно 578 миль – от округа Форд в штате Канзас до округа Каллауэй в штате Миссури.

Соединение свяжет региональные энергосистемы, входящие в операционные зоны системных операторов SPP* и MISO** и в зону обслуживания AECI***, и значительно расширит возможности для обменов электроэнергией между ними. Ожидается, что зона MISO, которая в настоящее время является нетто-импортером электроэнергии, будет испытывать растущий дефицит импортных поставок по мере роста потребления. Строительство соединения откроет доступ потребителям в зоне MISO к недорогой генерации в Канзасе и поможет преодолеть этот дефицит.

Официальный сайт DoE, информационно-аналитический ресурс RTO Insider https://www.energy.gov, https://www.rtoinsider.com

* Операционная зона включает полностью или частично штаты Монтана, Миннесота, Северная Дакота, Южная Дакота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас.

** Операционная зона включает полностью или частично штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Миссури, Кентукки, Арканзас, Миссисипи, Луизиана, Техас.

*** Associated Electric Cooperative (AECI) обслуживает 6 региональных и 51 местную кооперативную энергосистему в Миссури, на северо-востоке Оклахомы и на юго-востоке Айовы.