Какие инвестпроекты добывающих предприятий будут реализованы в 2025 году

4 часа назад
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Источник:
dprom.online
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Недропользователи подготовили к запуску в наступившем году новые объекты. Назовём нашумевшие инвестпроекты 2025 года.

«Селигдар» рассчитывает запустить ЗИФ ПК «Хвойный» в Алданском районе Якутии в конце 2025 года. Фабрика, рассчитанная на переработку 3 млн т руды в год, будет ежегодно производить 2,5 т золота. Предприятие достигнет предусмотренной проектом мощности в 2026 году.

Ещё два якутских золоторудных проекта — Токкинский и Роман — готовит к запуску в 2025 году Nordgold.

Вторая автоклавная линия Амурского ГМК компании «Полиметалл» в Хабаровском крае начнёт работу в первом квартале 2025 года. На реализацию инвестпроекта направлено 61,5 млрд рублей. Новая очередь комбината сможет ежегодно перерабатывать 250-300 тыс. тонн концентратов двойных упорных руд.

В этом году GV Gold планирует завершить строительство ГОКа на месторождении Светловское в Иркутской области стоимостью 17 млрд рублей. Мощность ЗИФ по проекту составляет 3,5 млн т руды и 3,1 т золота в год. Старт работе предприятия дадут на Восточном экономическом форуме в сентябре.

В течение нынешнего года ООО «Амур Минералс» рассчитывает ввести в эксплуатацию Малмыжский ГОК. Здесь будут добывать по 104 млн т руды в год. Ожидается, что предприятие стоимостью 336 млрд рублей будет ежегодно выпускать по 250 тысяч т медного концентрата.

К середине 2025 года компания «Висмут» достроит горно-обогатительный комбинат на месторождении Железный Кряж в Забайкалье. Годовая мощность комбината — 2,5 млн т железной руды, 850 тыс. т золотосодержащей и железозолотосодержащей руды. ГОК будет выпускать железорудный и висмутовый концентраты, здесь также будут производить по 1,5 т золота в год.

В Верхнем Уфалее Челябинской области «Полимет Инжиниринг» планирует запустить цинковый электролизный завод мощностью 120 тыс. т металлического цинка в год. Как сообщалось ранее, цинковый завод должен стать вторым по производительности в РФ.

Компания «Росатома» и боливийская YLB будут совместно производить карбонат лития на литиеносном солончаке Уюни в Боливии. Предприятие рассчитывают ввести в эксплуатацию во второй половине 2025 года. После выхода на проектную мощность оно обеспечит до 14 тыс. т карбоната лития в год.

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