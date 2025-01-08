На рынках меди и МПГ в 2025 году ожидается баланс между спросом и предложением

По оценкам аналитиков «Норильского никеля», в 2025 году спрос и предложение на мировых рынках меди и металлов платиновой группы будут сбалансированы, а по никелю вероятен профицит.

Переизбыток предложения на мировом рынке никеля компания фиксирует с 2022 года. По прогнозам «Норникеля», биржевые запасы никеля за 2024 год выросли примерно на 150 тыс. т. Сопоставимые объёмы накопятся и в 2025 году, ожидают в компании, что поддержит профицитное состояние рынка.

С вводом новых предприятий в 2025-м выпуск никеля увеличат Индонезия и Китай. Аналитики прогнозируют, что этот металл окажется востребован у производителей нержавеющей стали, сплавов и спецсталей, умеренный прирост потребления ожидается в изготовлении аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Избыток меди на мировом рынке в 2024 году компания оценивает примерно в 200 тыс. т. По прогнозам, в 2025-м рынок придёт к балансу, поскольку спрос на медь будет расти быстрее мировой экономики в целом. Металл становится всё более востребованным как из-за развития сектора ВИЭ и электромобилестроения, так и в связи с растущим энергопотреблением на душу населения.

Как отмечают в «Норникеле», в 2030-х годах медь будет в дефиците, но её нехватка ожидается менее острой, чем прогнозировалось раньше, в силу развития производства в Африке на средства китайских инвесторов.

По итогам 2024 года мировой спрос на палладий снизится на 6% к 2023-му, предполагают в компании. Это вызвано сокращением автомобильного производства и уменьшением удельного содержания МПГ в автокатализаторах, произведённых в Китае, Японии и Соединённых Штатах.

Ожидается, что из-за падения цен в мире произведут на 1% меньше палладия, чем в 2023-м, и рынок будет близок к балансу. В таком состоянии он останется в 2025 году, считают аналитики «Норникеля».

За 2024 год спрос на платину в мире снизился на 3%, а объём её выпуска остался прежним, так что рынок платины ГМК также оценивает как сбалансированный. Таким он сохранится и в 2025 году, возможен незначительный дефицит в 0,2 млн унций. В «Норильском никеле» поясняют, что снижение спроса на платину компенсируется сокращением производства металла на южноафриканских добывающих предприятиях.