Поврежденные подводные кабели между Финляндией и Эстонией отремонтировали

6 часов назад
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Источник:
Коммерсантъ
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Два подводных кабеля между Финляндией и Эстонией, поврежденные, предположительно, якорем танкера Eagle S, отремонтированы. Об этом проинформировала пресс-служба эстонской телекоммуникационной компании Elisa. Упомянутый танкер с 28 декабря находится под арестом в порту Килпилахти недалеко от финского города Порвоо.

«Повреждение... не оказало влияния на телекоммуникационные услуги, оказываемые компанией Elisa в Финляндии или Эстонии»,— отметили в компании (цитата по «Интерфаксу»).

Кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, был поврежден в конце декабря. По версии Финляндии, шедшее под флагом Островов Кука судно Eagle S повредило его с помощью якоря. Произошедшее расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах.

В причастности к ЧП подозревают восемь из 24 членов экипажа, им запрещено покидать страну до завершения следствия. Финская таможня не исключала связи танкера с перевозкой российских энергоресурсов. Минобороны Швеции во исполнение финского запроса помочь в расследовании направит в страну судно-спасатель подводных лодок HMS Belos.

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