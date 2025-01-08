Правительство простимулирует вовлечение вторсырья в производство товаров и упаковки

С 1 января 2025 года компании, использующие вторсырьё для производства товаров или упаковки для товаров, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент. Постановление, утверждающее правила его расчёта, подписано.

Понижающий коэффициент позволит установить пропорциональность – чем больше будет доля вторсырья в том или ином товаре или упаковке для товара, тем меньше будет сумма уплачиваемого экологического сбора. Таким образом, у бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведёт к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах.

Подписанным документом также установлены показатели, при которых компании праве рассчитывать на компенсацию при уплате экологического сбора. Так в 2025 году на скидку смогут претендовать предприятия, использующие не менее 55% вторсырья в общей массе произведённой упаковки, а в 2026 году – не менее 75%.