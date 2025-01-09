Энергетики повысили надежность электроснабжения более 300 потребителей мкр. Зеленый берег

Специалисты «Мособлэнерго» провели ремонтные работы в мкр. Зеленый берег Павлово-Посадского г. о., чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей данного микрорайона.

Специалисты в ходе работ установили дополнительный линейный разъединитель на опорах воздушной линии ВЛ-6кВ. Данный агрегат позволит более плавно распределять нагрузку высоковольтной сети, от которой запитаны порядка 20 трансформаторных подстанций, а они в свою очередь обеспечивают электроэнергией более 300 жителей мкр. Зеленый берег.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.