На реконструкцию вестибюля «Парка Победы» потратят 3,2 млрд рублей

В Петербурге открыт тендер на реконструкцию вестибюля станции метро «Парк Победы» рядом с Московским проспектом.

Реконструкцию вестибюля станции метрополитена «Парк Победы» необходимо завершить до 16 августа 2027 года. Профинансирует работы ГУП «Петербургский метрополитен». Как следует из документов, после ремонта общая площадь вестибюля «подземки» составит 1,6 тыс. кв. м, а количество этажей увеличится до двух. При этом количество эскалаторов не изменится – их будет всего три.

Диаметр купола нового здания составит 17,9 метров, высота – 10,8 м. Вход вестибюля украсят мозаикой площадью около 44,4 «квадратов» с изображением Георгия Победоносца. Его габариты составят 6,875х6,46 метров. Еще одна мозаика запланирована над верхней площадкой эскалаторов (рамеры – около 32,4 кв. м).

Кстати, в октябре 2024 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников отказался признать станции метро «Электросила» и «Парк Победы» выявленными объектами культурного наследия. Поэтому их можно сносить.

Проект реконструкции (строительства) вестибюля «Электросилы» представили в 2022 году. Предполагается, что павильон тоже будет двухуровневым (общая площадь – свыше 1,1 тыс. «квадратов»). Будут оборудованы четыре эскалатор, торговые точки и технические помещения.

Напомним, что в конце декабря 2024 года на Васильевском острове открылась новая станция метро – «Горный институт».