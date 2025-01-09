Обновление Teslabim: новая продукция и расширенные линейки КЭАЗ

КЭАЗ продолжает развиваться для проектировщиков: теперь еще больше оборудования КЭАЗ для плагина Teslabim в Revit.

В новой версии плагина 16.3 появились две свежие новинки КЭАЗ:

Автоматические выключатели в литом корпусе OptiMat T;

Устройства защиты от дугового пробоя OptiDin AFDD.

Кроме того, расширены следующие линейки оборудования:

Автоматические выключатели в литом корпусе OptiMat D и OptiMat E;

Модульные автоматические выключатели OptiDin BM63;

Автоматические выключатели защиты двигателя OptiStart MP;

Контакторы модульные OptiDin MK-100;

Реле OptiRel D и OptiRel G;

ВДТ OptiDin DM63;

Классические линейки автоматических выключателей в литом корпусе ВА04, ВА13, ВА21 и ВА57.

Сотрудничество между КЭАЗ и Teslabim является ярким и успешным примером эффективной интеграции инновационных технологий и решений, направленных на значительное улучшение процессов проектирования и оптимизации систем электроснабжения, что позволяет значительно увеличить качество разработки инженерных решений в данной области.