Обновление Teslabim: новая продукция и расширенные линейки КЭАЗ
09 янв. 2025, 15:00
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КЭАЗ продолжает развиваться для проектировщиков: теперь еще больше оборудования КЭАЗ для плагина Teslabim в Revit.
В новой версии плагина 16.3 появились две свежие новинки КЭАЗ:
- Автоматические выключатели в литом корпусе OptiMat T;
- Устройства защиты от дугового пробоя OptiDin AFDD.
Кроме того, расширены следующие линейки оборудования:
- Автоматические выключатели в литом корпусе OptiMat D и OptiMat E;
- Модульные автоматические выключатели OptiDin BM63;
- Автоматические выключатели защиты двигателя OptiStart MP;
- Контакторы модульные OptiDin MK-100;
- Реле OptiRel D и OptiRel G;
- ВДТ OptiDin DM63;
- Классические линейки автоматических выключателей в литом корпусе ВА04, ВА13, ВА21 и ВА57.
Сотрудничество между КЭАЗ и Teslabim является ярким и успешным примером эффективной интеграции инновационных технологий и решений, направленных на значительное улучшение процессов проектирования и оптимизации систем электроснабжения, что позволяет значительно увеличить качество разработки инженерных решений в данной области.
Новая ВЛ построена с применением передовых разработок «ФОРЭНЕРГО»
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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей управления, силовых кабелей и кабелей для водопогружных электродвигателей
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«Кавказкабель»: «Ёлка желаний 2025» — прекрасная возможность побыть волшебником
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Все регионы присутствия «ФОРЭНЕРГО» отметили Новый год подведением итогов 2024 года и награждением лучших сотрудников. Не стал исключением и московский офис компании. Президент холдинга Николай Карасев зачитал итоговый доклад о работе объединения, производственных и финансовых результатах, оконченных и текущих проектах и планах на 2025 год. Необходимо отметить, что выручка холдин...
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«ЭМ-КАБЕЛЬ» подвел итоги в области соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности за 2024 год
03 янв. 2025, 17:00
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ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подвело итоги в области соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности за 2024 год. Комиссия по технике безопасности и бережливому производству определила и наградила подразделения, у которых зафиксировано меньше всего нарушений за отчетный период. В этом году, как и в прошлом, победу среди основного производства одержал Цех N 1. Среди вспомогатель...
Компания:
ГК «Оптикэнерго» поздравляет с Новым годом
03 янв. 2025, 16:00
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Дорогие коллеги, друзья, партнеры! Поздравляем всех с Новым годом! 2025 год в Группе Компаний "Оптикэнерго" объявлен Годом Перемен. Возьмем на себя смелость конкретизировать – годом перемен к новому, лучшему, совершенному. Давайте в новом году мыслить нестандартно, по-хорошему удивлять друг друга, делать то, что раньше не делали и добиваться целей, которых раньше не дости...
Компания:
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» организовал новогоднее представление для детей сотрудников
03 янв. 2025, 15:00
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ХКА поздравляет с Новым годом!
03 янв. 2025, 13:00
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Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Мы благодарны каждому из вас за вклад в нашу общую цель – развивать кабельную промышленность, делать её еще более инновационной, позволяя устанавливать новые стандарты качества. В прошедшем году мы сделали большой шаг вперёд, внедряя передовые технологии и решения в наши производственные процессы. Мы гордимся нашими достижениями и уверены, что в сле...
Компания:
Традиционные итоги года «Москабельмет»: 10 ключевых направлений
03 янв. 2025, 12:00
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«Москабельмет» подводит итоги уходящего года и вспоминает ключевые события и направления, которые оказали значительное влияние на его работу в 2024 году. В уходящем году мы продолжили расширять горизонты, внедряли инновационные решения и укрепляли отношения с партнерами и клиентами. А еще заботились о своих сотрудниках и их семьях, поощряли высокий профессионализм и старания, погр...
IEK GROUP ― партнер Федерации лыжных гонок Республики Тыва
03 янв. 2025, 11:00
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В Кызыле при поддержке IEK GROUP состоялись I Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек «Включайся в жизнь!». Компания помогла организовать турнир как партнер Федерации лыжных гонок Республики Тыва. В первом крупном соревновании сезона в Тыве приняли участие спортсмены в возрасте от 13 до 16 лет и...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» информирует о режиме работы в праздничные дни
28 дек. 2024, 17:15
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Прием заявок на кабельно-проводниковую продукцию – с 3 января 2024 года. Отгрузка готовой продукции со складов: в г. Орле – с 5 января 2024 года, в г. Москве – с 9 января 2024 года. С 9 января 2025 года работаем в обычном режиме. Оформить заявку и уточнить детали заказа можно по телефону: 8 800 707-66-70 доб. 333 С наступающими праздниками! И до встречи в 2025 году!
Чувашкабель информирует о начале производства плетенок ПМЛ, ПМЛм ТУ 25.93.12-092-00214497-2023
28 дек. 2024, 15:45
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Акционерное общество «Завод «Чувашкабель» информирует о завершении комплекса мероприятий, связанных с подготовкой и освоением серийного производства плетенок металлических экранирующих типов ПМЛ и ПМЛм, соответствующих техническим условиям 25.93.12-092-00214497-2023. Данный проект реализован в рамках планомерной стратегии компании по расширению номенклатуры выпускаемой продукц...
Компания:
Завод «Энергокабель» поздравляет с Новым 2025 годом!
28 дек. 2024, 15:30
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Дорогие коллеги, партнёры и друзья, примите наши самые тёплые пожелания в преддверии праздника! Новогодняя ночь — это время подведения итогов уходящего года и начало новой страницы в жизни каждого из нас. Мы желаем вам, чтобы наступающий год принёс столько радости, сколько дней в году, и чтобы все ваши планы осуществились. Пусть рядом будут те, с кем приятно делить и праздники, и будни...
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей управления с неэкранированными жилами
28 дек. 2024, 15:15
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В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получены сертификаты соответствия: - № ЕАЭС RU C-RU.0010.В.00354/24 со сроком действия с 24.12.2024 по 23.12.2029 на кабели управления с медными жилами, с неэкранированными жилами, с числом жил от 7 до 108 включительно,...
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ: с наступающими Новым Годом и Рождеством!
28 дек. 2024, 15:00
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От всей души поздравляем Вас с наступающими Новым Годом и Рождеством! Хотим выразить искреннюю благодарность за Ваше доверие и плодотворное сотрудничество в уходящем году. Ваша безграничная поддержка и вера в нашу правоту в непростые для нас времена вдохновляют на новые достижения! Надеемся, что в 2025 году наше партнерство станет еще крепче и эффективнее. Пусть в новом году сбудутся все Ваш...
ЦВЕТЛИТ: С наступающим Новым годом!
28 дек. 2024, 14:45
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Дорогие коллеги, партнёры, друзья! Спешим поздравить Вас с волшебным праздником — наступающим Новым годом! Искренне желаем успешных проектов, верных партнёров и ярких идей. Пусть грядущий год принесёт благополучие, достаток и гармонию. Крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний! С праздниками — с Новым годом и Рождеством! Благодарим за сотрудничество в уходящем 2024 году!...
Компания:
Группа компаний «Москабельмет» поздравляет с новым годом
28 дек. 2024, 14:30
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Уходит 2024 год и оставляет нам много хорошего. Мы все стали старше на год. Значит, немного мудрее. Приобрели новый опыт, узнали что-то новое и сделали важные для себя открытия. В этом году и в кабельной отрасли, и в жизни «Москабельмет» происходили яркие события и проводились важные встречи, продолжились ежегодные традиции и были интересные дебюты. Отличный был год, с этим не поспориш...
Режкабель поздравляет с Новым годом и Рождеством!
28 дек. 2024, 14:15
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Дорогие коллеги, партнёры и друзья, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Пускай предстоящие праздники пройдут для вас продуктивно, желаем вам встретить грядущий год с оптимизмом и уверенностью! Уходящий год был полон вызовов, но благодаря вам — команде профессионалов, мы с лёгкостью встретили все сложности на нашем пути. В этом году Режкабель отметил 20-летие, поэтому предпри...
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СПЕЦКАБЕЛЬ поздравляет с Новым годом!
28 дек. 2024, 14:00
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2024 год подходит к концу. Для «Спецкабеля» он стал годом новых результатов, достижений и активной изобретательской деятельности! За год мы завершили четыре опытно-конструкторские работы, каждая из которых открывает новые горизонты в области кабельной продукции: Кабели для подводных лодок Комбинированный кабель для подключения всех систем аэродромов Фазостабильные кабели н...
Компания: