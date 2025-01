Системный оператор Бельгии присоединился к ИТ-платформе PICASSO

Индийская электросетевая корпорация Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID) выбрала консорциум в составе компаний Hitachi Energy India Ltd (Hitachi) и Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) для проектирования и строительства HVDC-соединения между штатами Гуджарат и Махараштра – биполярного соединения ±800 кВ протяженностью 1200 км и пропускной способностью 6 000 МВт в обоих н...