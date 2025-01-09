Системный оператор Бельгии присоединился к ИТ-платформе PICASSO

Системный оператор Бельгии Elia сообщил о присоединении к европейской ИТплатформе PICASSO, на которой осуществляется активация и обмен резервами автоматического вторичного регулирования (automatic frequency restoration reserves, aFRRs).

В настоящее время PICASSO насчитывает 26 стран-участниц и 4 страны со статусом наблюдателя. PICASSO запущена в 2022 г., предоставляет участникам механизмы гибкого управления aFRRs в целях повышения устойчивости и надежности работы объединенной европейской энергосистемы. PICASSO входит в число европейских ИТ-платформ, которые формируют целевую технологическую площадку для балансирующих рынков и нацелены на повышение ликвидности рынков и предотвращение рыночных искажений.

Официальный сайт Elia https://www.elia.be