Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года

Правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Он будет главным ориентиром в работе Правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных Президентом.

Единый план определяет стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет. Документ носит межведомственный и межотраслевой характер. Он взаимоувязывает майский указ Президента о национальных целях, 19 сформированных Правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты», а также предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.

В ходе реализации единого плана будут решаться долгосрочные задачи, в том числе выхода на устойчивую траекторию экономического роста в условиях имеющихся вызовов, увеличения доходов граждан, повышения рождаемости и продолжительности жизни, обеспечения технологического суверенитета.

В плане учтены все действующие инструменты государственной политики, предусмотрены индикаторы достижения поставленных задач, определены зоны ответственности всех участников процесса.

Для оперативного реагирования на возможные вызовы и риски, в том числе в условиях внешних санкций, подготовлена гибкая цифровая модель управления реализацией намеченных мероприятий. Она позволит вести ежемесячный мониторинг реализации намеченных мероприятий по показателям национальных целей, национальных проектов и государственных программ, выявлять и анализировать причины отклонений от намеченной траектории для принятия необходимых решений, получать обратную связь от граждан и региональных властей.

Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение утверждённых показателей, им же поручено управлять процессом, обеспечивая координацию всех принимаемых мер.