Нарушенное при атаках БПЛА электроснабжение восстановлено в белгородских селах

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения в населенных пунктах области, нарушенного в результате атак украинских беспилотников в среду.

"Аварийными службами восстановлено электроснабжение на одной из улиц в поселке Разумное и в двух домах в селе Крутой Лог (Белгородского района - ИФ)", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Кроме того, восстановлено электроснабжение в селе Графовка Краснояружского района.

Как сообщалось, в среду украинский беспилотник был сбит над Белгородским районом. В результате падения обломков повреждена ЛЭП в поселке Разумное, жители одной из улиц населенного пункта временно остались без света.

В среду вечером в селе Крутой Лог после падения обломков беспилотника были зафиксированы повреждения на ЛЭП, несколько домов временно остались без электроснабжения.

Также сообщалось, что из-за обстрелов с украинской стороны 8 января в Краснояружском районе Белгородской области была повреждена ЛЭП, село Графовка частично осталось без света.