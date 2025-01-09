«Россети» обеспечили надежное электроснабжение потребителей в период новогодних праздников

09 янв. 2025, 14:15
403
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям

За время новогодних каникул Группа «Россети» снизила на 25% количество технологических нарушений, влияющих на электроснабжение потребителей, по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов.

Энергетики Группы «Россети» оперативно ликвидировали последствия нарушений, которые преимущественно были вызваны неблагоприятными погодными факторами – ледяными дождями, налипанием мокрого снега на провода, штормовым ветром. Для снижения рисков проведено более 340 плавок и механических очисток гололедно-изморозевых отложений на линиях электропередачи 6–500 кВ, расположенных в Поволжье, на Северном Кавказе и в других регионах.

Всего Группа «Россети» обеспечила готовность более 10,8 тыс. аварийно-восстановительных бригад – 53,1 тыс. энергетиков и 26,3 тыс. ед. спецтехники, 7,8 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью 629 МВт.

Особое внимание уделялось контролю за работой сетевой инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение мест массового отдыха граждан и объектов жизнеобеспечения, а также мерам по обеспечению безопасности энергообъектов.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!
Энергетики повысили надежность электроснабжения более 300 потребителей мкр. Зеленый берег
09 янв. 2025, 17:00
379
Специалисты «Мособлэнерго» провели ремонтные работы в мкр. Зеленый берег Павлово-Посадского г. о., чтобы повысить надежность электроснабжения потребителей данного микрорайона. Специалисты в ходе работ установили дополнительный линейный разъединитель на опорах воздушной линии ВЛ-6кВ. Данный агрегат позволит более плавно распределять нагрузку высоковольтн...
Глава Минэнерго Сергей Цивилев доложил Президенту о работе топливно-энергетического комплекса в праздничные дни
09 янв. 2025, 16:45
405
Работа топливно-энергетического комплекса в период праздничных дней находилась под постоянным контролем. В зоне особого внимания Минэнерго находились отдельные регионы ЦФО, Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, Юг страны, новые и приграничные регионы. Технологические нарушения, зафиксированные на объектах ТЭК, не оказали серьезного влияния на работоспособность систем. Нарушенное энергосна...
Завершение строительства Черекской МГЭС в КБР за 7 млрд руб. сдвинулось на I полугодие 2025г
09 янв. 2025, 16:30
400
Срок завершения строительства Черекской малой ГЭС мощностью 23,4 МВт в Кабардино-Балкарской республике (КБР) сдвинулся на полгода, следует из сообщения правительства республики. Окончание строительства и получение заключения госэкспертизы планируется в первом полугодии 2025 года, говорится в сообщении. На данный момент завершены все бетонные работы, установлены агрегаты, завершено строительство...
Специалисты Хабаровской ТЭЦ-2 завершили реконструкцию котельной в с. Некрасовка
09 янв. 2025, 16:15
397
Энергетики Хабаровской ТЭЦ-2 АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) закончили реконструкцию котельной в с. Некрасовка Хабаровского района Хабаровского края. В результате проведенных работ установленная мощность увеличилась и составляет — 41,6 МВт (или 35, 776 Гкал/ч). На проведение работ было направлено более 100 млн. рублей. Некрасовская котельная возведена на месте старой насос...
Одобрены этапы капитального ремонта М-5 «Урал» в Челябинской области
09 янв. 2025, 14:30
483
В 2025 году продолжатся работы по реконструкции и капитальному ремонту федеральной автодороги М-5 «Урал». Трасса протяженностью более 3,2 тыс. км, включая подходы к городам, соединяет Москву с Екатеринбургом и за счет связок с М-7 «Волга» и М-12 «Восток» обеспечивает выход к Западному Китаю. Проектная документация на первый и второй этапы капитального ремонта уч...
«Россети Тюмень» установят более 5 тысяч птицезащитных устройств на ЛЭП в Тюменском макрорегионе
09 янв. 2025, 13:45
431
В течение 2025 года «Россети Тюмень» выполнят монтаж порядка 5,2 тыс. птицезащитных устройств (ПЗУ) на линиях электропередачи в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. На реализацию технических мероприятий и повышение надежности электроснабжения макрорегиона с населением 3,8 млн человек энергокомпания направит около 26 млн рублей. На опорах высоковольтных ЛЭП установят антиприсадочные...
В 2025 году на площадке атомной станции начнётся строительство энергоблока №5 с реактором БН-1200М
09 янв. 2025, 12:30
388
В 2024 году одним из ключевых событий Белоярской АЭС стало то, что на энергоблоке №4 впервые были загружены тепловыделяющие сборки с добавлением минорных актинидов. Использование в реакторе наиболее радиотоксичных и долгоживущих компонентов, содержащихся в облученном ядерном топливе, должно экспериментально подтвердить возможность их утилизации в промышленных масштабах. Это уникальное преимущество...
Главное за 2024 год в международной деятельности ТЭК
09 янв. 2025, 12:15
361
Главное за 2024 год в международной деятельности ТЭК: В Москве в рамках российского председательства в БРИКС состоялась 8-я встреча Министров энергетики стран БРИКС, где была озвучена инициатива по созданию единой энергетической стратегии объединения. В течение года Минэнерго продвигало российское понимание справедливого энергоперехода, отвечающее интересам широкого круга стран, в рамках...
На энергоблоке №3 Ленинградской АЭС стартовал плановый ремонт с модернизацией оборудования
09 янв. 2025, 10:15
368
Проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования. 5 января 2025 года энергоблок №3 Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») с реактором РБМК-1000 выведен в плановый капитальный ремонт, который закончится в первой декаде апреля. Как отметил заместитель главного инжене...
«Россети Юг» электрифицировали новую КНС в городе Шахты Ростовской области
09 янв. 2025, 10:00
380
«Россети Юг» выполнили комплекс работ для обеспечения электроэнергией новой канализационной насосной станции (КНС) «Стрельникова» в городе Шахты Ростовской области. Для электрификации КНС энергетики построили почти километр двухцепной кабельной линии электропередачи 6 кВ и установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию (БКТП) с двумя трансформаторами мощность...
«Россети Московский регион» обеспечили 620 кВт мощности новому крупному животноводческому комплексу в г.о. Шаховская
08 янв. 2025, 12:00
768
В преддверии новогодних праздников филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» выполнил комплекс работ и обеспечил 620 кВт мощности ООО «Шаховская Нива» - новому животноводческому комплексу, который вблизи деревни Дубранивка городского округа Шаховская расширяет свое производство. В рамках исполнения договора на технологическое...
«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения более 10 тысяч жителей Солнечногорска
07 янв. 2025, 16:00
1198
В преддверии новогодних праздников специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» завершили реконструкцию двухтрансформаторной подстанции мощностью 2000 кВА в Пешках . Также проведена модернизация центральной распределительной подстанции (ЦРП), одной из крупнейших в Солнечногорске. Сюда заведены 20 кабельных линий 6 кВ. Помимо эт...
«Россети Московский регион» обеспечили мощностью механизацию строительства крупного кластера в ТиНАО
07 янв. 2025, 13:00
1273
В преддверии новогодних праздников специалисты филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» выдали мощность в размере 600 кВт для механизации строительства крупного кластера в Краснопахорском районе Москвы. Для выдачи необходимой мощности специалисты выполнили строительство комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА. Также с...
«Россети Московский регион» продолжают работать в усиленном режиме в рождественские праздники
07 янв. 2025, 10:00
1273
6 января компания «Россети Московский регион» провела пресс-тур, в ходе которого энергетики рассказали о том, как прошли новогодние праздники в части надежности и бесперебойности электроснабжения и о готовности персонала обеспечить качественное электроснабжение в Рождество. Журналистам показали Центральный диспетчерский пункт филиала «Россети Московский регион» - «...
«Россети Московский регион» завершили капитальный ремонт десяти воздушных линий 35 – 110 кВ на востоке Подмосковья
06 янв. 2025, 16:00
1614
 В преддверии новогодних праздников специалисты службы линий восточного филиала компании «Россети Московский регион» завершили масштабные работы по замене опор на воздушных линиях (ВЛ) 35 – 110 кВ на востоке Подмосковья. Работы проводились в рамках Программы по замене деревянных опор воздушных линий 35 – 110 кВ «Россети Московский регион» и были рассчита...
Свыше 53 тысяч энергетиков Группы «Россети» находятся в готовности к работе в период новогодних праздников
28 дек. 2024, 18:00
6194
Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провел штаб электросетевого комплекса, посвященный организации работы в предстоящие праздничные и выходные дни – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Он отметил, что контроль за работой энергообъектов будет усилен во всех 82 регионах присутствия Группы «Россети». На сл...
Майнская ГЭС отмечает 40-летний юбилей
28 дек. 2024, 16:30
5471
В первый день нового 2025 года Майнская ГЭС отметит свой юбилей. 40 лет назад в ночь с 31 декабря 1984 на 1 января 1985 года в полночь был поставлен под нагрузку первый гидроагрегат электростанции. Сегодня среднегодовая выработка ГЭС составляет около 1,5 млрд кВт.ч экологически чистой, «зеленой» электроэнергии. Всего с момента ввода станция выработала более 50 млрд кВт·ч. Май...
Московская область завершает год с рекордными показателями по установке электрозарядных станций
28 дек. 2024, 12:45
2097
В 2024 году в Московской области был достигнут значительный прогресс в развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей — 176 новых электрозарядных станций (ЭЗС) установили в разных муниципалитетах региона (156 - «быстрых», 20 - «медленных»). Сегодня их количество превышает 650 единиц, что делает Подмосковье одним из регионов-лидеров в стране в вопросах развития ин...
На энергоблоке №4 Белоярской АЭС с 3 января начнётся плановый ремонт
28 дек. 2024, 11:30
2088
Регламентные технологические работы направлены на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности работы оборудования энергоблока.  С 3 января 2025 года энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС будет остановлен для проведения очередной перегрузки топлива и планово-предупредительного ремонта оборудования.  В ходе выполнения работ будет произведена загрузка в реактор 18...
Краснодарские энергетики провели декаду электробезопасности для школьников
28 дек. 2024, 11:15
1972
В преддверии новогодних праздников и школьных каникул специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» провели традиционную декаду электробезопасности. Энергетики посетили 15 учебных заведений города Краснодара и прилегающих к нему пяти районов Краснодарского края, Республики Адыгея и напомнили школьникам о правилах безопасного поведения. В декаде электробезопасности при...