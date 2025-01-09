«Россети» обеспечили надежное электроснабжение потребителей в период новогодних праздников

За время новогодних каникул Группа «Россети» снизила на 25% количество технологических нарушений, влияющих на электроснабжение потребителей, по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов.

Энергетики Группы «Россети» оперативно ликвидировали последствия нарушений, которые преимущественно были вызваны неблагоприятными погодными факторами – ледяными дождями, налипанием мокрого снега на провода, штормовым ветром. Для снижения рисков проведено более 340 плавок и механических очисток гололедно-изморозевых отложений на линиях электропередачи 6–500 кВ, расположенных в Поволжье, на Северном Кавказе и в других регионах.

Всего Группа «Россети» обеспечила готовность более 10,8 тыс. аварийно-восстановительных бригад – 53,1 тыс. энергетиков и 26,3 тыс. ед. спецтехники, 7,8 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью 629 МВт.

Особое внимание уделялось контролю за работой сетевой инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение мест массового отдыха граждан и объектов жизнеобеспечения, а также мерам по обеспечению безопасности энергообъектов.