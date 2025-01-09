Завершение строительства Черекской МГЭС в КБР за 7 млрд руб. сдвинулось на I полугодие 2025г

Срок завершения строительства Черекской малой ГЭС мощностью 23,4 МВт в Кабардино-Балкарской республике (КБР) сдвинулся на полгода, следует из сообщения правительства республики.

Окончание строительства и получение заключения госэкспертизы планируется в первом полугодии 2025 года, говорится в сообщении. На данный момент завершены все бетонные работы, установлены агрегаты, завершено строительство открытого распределительного устройства напряжением 110 кВ, ведутся пуско-наладочные работы. Ранее власти КБР сообщали, что ПАО "РусГидро" планирует завершить возведение малой ГЭС до конца 2024 года. Годовая выработка Черекской МГЭС составит 87 млн кВт.ч электроэнергии. Общий объем инвестиций в строительство Черекской малой ГЭС составит почти 7 млрд рублей.

ГЭС станет четвертой ступенью крупнейшего в регионе энергетического комплекса - Нижне-Черекского каскада, включающего три действующие ГЭС: Кашхатау, Аушигерскую и Зарагижскую. В Кабардино-Балкарии до конца 2028 года также планируется завершить строительство Верхнебаксанской малой ГЭС мощностью 25 МВт. Стоимость этого проекта оценивается в 7,5 млрд рублей.