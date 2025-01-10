Борьбу с майнингом обсудили на заседании штаба по энергобезопасности Абхазии

Очередное заседание штаба по энергетической безопасности прошло в Сухуме.

Глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия подчеркнул, что ситуация в энергетике остается сложной. Дополнительные ограничения на подачу электричества, которые действуют с 9 января, связаны с большими объемами потребления.

Джинджолия добавил, что при нынешнем потреблении объемов социального перетока хватит, ориентировочно, до 18 февраля. После окончания поставок из России Абхазии потребуется еще 150 миллионов киловатт, чтобы дотянуть до момента, когда ИнгурГЭС начнет работать в полную силу.

"Согласно проведенному анализу, майнинг снова начал активизироваться у нас в республике, мы это видим по потреблению по всем районам", — подчеркнул Джинджолия.

Тимур Джинджолия добавил, что в декабре общая нагрузка на сети Абхазии составляла около 40 мегаватт, после начала энергокризиса она сократилась в два раза. Это, по его словам, было связано с борьбой с майнингом и жестким графиком веерных отключений — люди берегли свое оборудование.

Но когда подача электричества стабилизировалась, потребление снова стало расти. Сейчас фермы, по подсчетам специалистов, в сутки потребляют до 500 тысяч кВт⋅ч.

Из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище 9 декабря в Абхазии введены веерные включения света. Днем свет подавали на 2 часа 48 минут, с 21:00 до 7:00 — без ограничений.

С 23 декабря в республику поступает гуманитарный переток электричества из России. При этом в стране действовал четырехчасовой, а с 9 января – шестичасовой график отключения света.