До 2042 года в России планируется ввод почти 90 ГВт новой генерации и модернизация более четверти существующей

10 янв. 2025, 15:45
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Согласно разработанной Системным оператором и утвержденной Правительством Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предлагается ввод в эксплуатацию 88,5 ГВт новой генерации и модернизация 66,4 из 253,5 ГВт существующих генерирующих мощностей.

Общая установленная мощность электростанций России к 2042 году должна составить 299,3 ГВт. В структуре установленной мощности наибольшие изменения ожидаются в секторе ВИЭ – доля генерации СЭС и ВЭС может увеличится с 1,9% (4,7 ГВт) в 2023 году до 7,3% (21,9 ГВт) в 2042 году.

Реализация предложенных мероприятий по развитию генерирующих мощностей и электрических сетей позволит обеспечить надежное функционирование Единой энергосистемы страны с учетом прогнозируемого роста спроса на электрическую энергию и мощность.

«Генеральная схема – важнейший элемент реализации Энергетической стратегии России до 2050 года, в которой закрепляются основные приоритеты государственной энергетической политики на долгосрочную перспективу. Генсхема определяет технические решения по строительству гидро- и атомной генерации с длительными инвестиционными циклами, содержит оценку потребности в новых тепловых электростанциях и объектах ВИЭ. Цель документа – сформировать рациональную структуру генерирующих мощностей с учетом доступности технологий и площадок размещения крупных энергообъектов, а также показателей экономической эффективности. Как следствие, на ее основе можно сформировать представление о потребности в энергооборудовании, а также объемах необходимого финансирования до 2042 года», – отметил Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий.

Основа Генсхемы – прогноз долгосрочного спроса на электроэнергию и мощность. Его рассчитывает Системный оператор на основе значений ключевых макроэкономических показателей, заложенных в утверждаемый Правительством РФ прогноз социально-экономического развития страны. Прогноз спроса на электроэнергию и мощность учитывает динамику ВВП, показатели экономической и инвестиционной активности в распределении по видам экономической деятельности, параметры энергоэффективности, численность и доходы населения. Прогноз потребления был ранее – 31.01.2024 года – согласован Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики и уточнен с учетом принятого состава ГАЭС.

Заложенный в Генсхему прогноз потребления электрической энергии и мощности на период 2025–2030 годы соответствует прогнозу в Схеме и программе развития электроэнергетических систем на 2025–2030 годы. Среднегодовой темп прироста потребления электроэнергии, согласно прогнозу, составляет 2,1%, а мощности – 1,5%. На период 2031–2042 годы прогнозные показатели составляют соответственно 1,3% и 1%. Данные на период до 2030 года в том числе учитывают фактически заключенные договоры технологического присоединения.

«Накопленный практический опыт в сфере перспективного планирования и уникальные компетенции Системного оператора, объединение усилий всех заинтересованных сторон, высокий уровень публичности процедур формирования Генсхемы и плотное взаимодействие с представителями регионов и федерального центра позволили создать сбалансированный, стратегически выверенный документ, учитывающий потребности экономики», – подчеркнул Федор Опадчий.

Действующая в отрасли система планирования перспективного развития электроэнергетики предусматривает регулярное обновление Генеральной схемы в соответствии со складывающимися условиями в отрасли и экономике в целом.

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