Энергетики «Россети Волга» ликвидировали последствия шторма в Самарской области

Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь, и сильный шквалистый ветер с порывами до 20 м/с привели к локальным нарушениям электроснабжения в Шенталинском, Клявлинском, Сергиевском, Камышлинском и Кинель-Черкасском районах Самарской области. В настоящее время работы по восстановлению подачи электроэнергии завершены. Энергетики точечно отрабатывают индивидуальные заявки потребителей.

За работой энергообъектов самарского филиала «Россети Волга» был установлен особый контроль. В ликвидации последствий непогоды в общей сложности было задействовано 45 бригад: 169 специалистов, 72 единицы спецтехники.

Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с ГУ МЧС России по Самарской области, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Проводится непрерывный мониторинг гололедо-изморозевых отложений на проводах воздушных линий электропередачи. В случае обнаружения гололеда будут своевременно проведены плавки и механические обивки.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, для мобильных устройств по телефону 220.