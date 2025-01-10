В Якутии планируют ввести не менее 690 тыс. кв. м жилья

Власти Якутии ожидают в 2025 году ввода не менее 690 тыс. кв. м жилья в республике. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"В этом году перед строителями стоит много задач. Год предстоит весьма непростой - это и высокая ключевая ставка Центробанка, резкое сокращение выдачи ипотечных кредитов, рост стоимости стройматериалов. Считаю, что при слаженной, совместной работе любые трудности можно преодолеть. Сегодня на совещании обсудили планы развития строительной отрасли на 2025 год, в частности, вопросы финансирования объектов, дальнейшей работы по переселению граждан из аварийного жилья, а также реализации мастер-планов. Необходимо и дальше поддерживать темпы строительства жилья. В 2025 году планируется ввести не менее 690 тыс. кв. м жилья", - написал он.

Как уточнили в правительстве, рекордные за всю историю 750 тыс. кв. м жилья были введены в Якутии в 2024 году. Строители смогли побить рекорд 1990 года, когда было введено 744 тыс. кв. м. В 2024 был обеспечен ввод в эксплуатацию 61 социального объекта - объектов образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и культуры. В 2025 году запланирован ввод 41 объекта социального значения, уточнили в правительстве.