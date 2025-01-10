Госэкспертиза одобрила проект строительства второго этапа ОЭЗ «Пермь»

Управление государственной экспертизы Пермского края одобрило второй этап строительства Особой экономической зоны «Пермь». О положительном заключении по итогам проверки проектной документации сообщают в едином госреестре заключений экспертизы.

Во второй этап создания особой экономической зоны входит строительство транспортной инфраструктуры, внутренних инженерных сетей и иных технологических присоединений к внешним инженерным сетям. Всего предполагается три этапа развития Особой экономической зоны. Первый и второй должны обеспечивать потребности действующих резидентов зоны.

Напомним, что работы по строительству первой и второй очередей Особой экономической зоны «Пермь» планируют завершить в течение 2026 года. Застройщиком выступает АО «Управляющая компания «ОЭЗ ПЕРМЬ».

Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) в декабре 2021 года. В конце июня 2022 года проект Особой экономической зоны в Осенцах был одобрен. Специализация ОЭЗ «Пермь» — химическая промышленность, машиностроение, обрабатывающее производство, переработка пластика, IT и судостроение.