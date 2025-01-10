Марат Хуснуллин: Приняты меры поддержки строительной отрасли

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановления, которые продляют ещё на год особенности реализации строительных проектов.

«Принятые меры позволяют сократить сроки и стоимость строительства, снизить нагрузку на бизнес, что особенно важно в нынешней экономической ситуации. Главная задача – обеспечить завершение строительства объектов, чтобы граждане их гарантированно получили. Кроме того, важно сохранить высокие темпы развития строительной отрасли и обеспечить запуск новых проектов», – сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Принятыми постановлениями до 1 января 2026 года продлены: упрощённый порядок внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, порядок и случаи изменения существенных условий государственных контрактов по строительству, особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий в строительстве, особенности выдачи разрешений на строительство площадных объектов на двух и более земельных участках.

Вице-премьер напомнил, что в конце 2024 года был принят ряд законов в сфере строительства. В том числе до 1 января 2026 года продлена возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационных фондов.

Кроме того, продлён упрощённый порядок ввода незавершённых объектов. По объектам, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2023 года и по которым не выданы разрешения на ввод в эксплуатацию до 1 января 2026 года, при внесении изменений в разрешение на строительство исключается требование о рассмотрении представленных застройщиком документов на соответствие вновь возникшим в период строительства ограничениям прав на землю. Это позволит ускорить ввод незавершённых объектов примерно на полгода и сократить их количество, отметил Марат Хуснуллин.

Ещё одно принятое решение – до 1 января 2026 года продлены особенности заключения строительных контрактов под ключ. Речь идёт о возможности осуществления закупок, предметом которых одновременно является подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта, поставка оборудования. Контракты под ключ позволяют сократить сроки строительства, снизить риски, приводящие к необходимости пересмотра проектных решений на этапе строительства, а также повысить ответственность подрядчика за конечный результат, подчеркнул вице-премьер.

Совершенствуется механизм комплексного развития территорий. Теперь в такие проекты можно будет включать объекты индивидуального жилищного строительства и дома блокированной застройки. Определён порядок строительства инфраструктуры, чтобы она не отставала от возведения жилья и проекты оставались интересными для застройщиков. Уточнены случаи, когда можно вносить изменения в договор о КРТ, и упрощена его подготовка.

Также сокращено количество зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и ограничений в них. Данный закон позволяет исключить избыточные ограничения в строительстве и даёт новые возможности для развития территорий.