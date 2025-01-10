Операторы связи и интернет-провайдеры в Дагестане заключат договоры о размещении линий связи на энергообъектах «Россети Северный Кавказ»

В филиале «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» прошла рабочая встреча заместителя директора по реализации и развитию услуг Сиражутдина Маммаева с представителями Ассоциации операторов связи Республики Дагестан и интернет-провайдеров.

Стороны обсудили вопрос устранения фактов незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на линиях электропередачи (ЛЭП).

На сегодняшний день в республике функционируют 27 операторов связи и интернет-провайдеров: шесть заключили договор с филиалом «Дагэнерго», документы 11 компаний находятся на стадии согласования. В ходе встречи достигнута договорённость о предоставлении до конца января 2025 года необходимой информации для оформления договорных отношений с еще 10 организациями.

Несанкционированный подвес ВОЛС на опорах ЛЭП представляет угрозу для стабильного функционирования энергосистемы региона. Наличие стороннего оборудования затрудняет выполнение плановых ремонтных и восстановительных работ, может привести к технологическим нарушениям на энергообъектах, перебоям в электроснабжении потребителей, а также к несчастным случаям.

Специалисты «Россети Северный Кавказ» ведут системную работу по выявлению незаконных размещений ВОЛС на энергообъектах во всех регионах производственной деятельности компании. Энергетики просят сообщать о фактах самовольного монтажа линий связи на опорах ЛЭП по номеру горячей линии 8 800 220 0 220 (круглосуточно, бесплатно, анонимность гарантируется).