Аэропорт Сочи создаст первую в России частную сотовую сеть
Аэропорт Сочи объявил тендер на создание частной сети мобильного широкополосного беспроводного радиодоступа private LTE. Информация о закупке опубликована на официальном портале госзакупок.
Стоимость проекта составит 61,5 млн руб. Средства направят на организацию сети радиодоступа, строительство центра управления, приобретение оборудования и прокладку волоконно-оптических или радиорелейных линий связи. Система предназначена для обмена данными на территории промышленных площадок аэропорта.
По данным экспертов и операторов связи, опрошенных «Ведомостями», это первый случай создания частной LTE-сети в российском аэропорту. До сих пор воздушные гавани страны использовали сети общего доступа.
«Аэропорты не могут полагаться на публичные сотовые или иные телеком-сети, поскольку на сеть связи завязаны критичные процессы, требующие круглосуточной работы без перебоев и перегрузок»,— заявил генеральный директор ComNews Group Леонид Коник.
Вячеслав Рыжков