Аэропорт Сочи создаст первую в России частную сотовую сеть

Власти Якутии ожидают в 2025 году ввода не менее 690 тыс. кв. м жилья в республике. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "В этом году перед строителями стоит много задач. Год предстоит весьма непростой - это и высокая ключевая ставка Центробанка, резкое сокращение выдачи ипотечных кредитов, рост стоимости стройматериалов. Считаю, что при слаженной, со...