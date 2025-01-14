На территории индустриального парка Нефтеюганский проведут капитальный ремонт
9 часов назад
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Капитальный ремонт производственного корпуса №3 проведут на территории индустриального парка Нефтеюганский, сообщает RosTender.info.
Подрядную организацию определят при помощи тендера. Направить заявку на участие можно до 30 января.
На территории парка расположены производственно-складские, административно-бытовые помещения и открытая территория. Ремонтом предусмотрены архитектурно строительные решения, ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения и вентиляции, также, наладят сети связи, систему пожарной сигнализации. Срок выполнения работ не более 11 месяцев с даты заключения договора. Стоимость ремонта составляет 109 млн рублей.
В Иркутской области проведут реконструкцию причальных сооружений
7 часов назад
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Выполнение работ по реконструкции причальных сооружений для паромной переправы запланировали в пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная часть) в Ольхонском районе Иркутской области (береговая часть), сообщает RosTender.info. Исполнителя определят при помощи тендера. Направить предложение можно до 24 января. Причальные сооружения являются частью паромной переправы на автомобильной дороге Баяндай -...
РУСЭЛ принял участие в реконструкции крупного цементного завода
9 часов назад
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Сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) завершили проектно-изыскательские работы трансформаторной подстанции Сланцевского цементного завода «ЦЕСЛА» (Ленинградская область). Работы проведены в рамках реконструкции энергообъекта. «Выполнено инструментальное обследование объекта, в том числе снятие характеристик электросети, обмерные работы соо...
Заключен контракт на реконструкцию путепровода на трассе А-146 под Крымском
10 янв. 2025, 17:00
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Под Крымском в Краснодарском крае реконструируют сложный путепровод через железнодорожные пути на 113-м км федеральной трассы А-146 «Краснодар - Верхнебаканский». ФКУ «Черноморье» заключило контракт с подрядной организацией, которая выполнит работы на объекте. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-служба ФКУ. Путепровод был построен в 1965 году, сегодня он уже не...
Контракт на постройку буксира проекта NE060 для «Росморпорта» получил Судостроительный завод имени Бутомы
10 янв. 2025, 13:00
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Контракт на выполнение работ по строительству буксира ледового класса Arc6 для ФГУП "Росморпорт" будет заключен с АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (входит в контур управления Судостроительной корпорации "Ак Барс"). Это следует из опубликованного 9 января 2025 года протокола закупочной процедуры. Согласно данным Единой информационной системы в сфере зак...
Власти начали фильтровать сбор данных о госзакупках
10 янв. 2025, 11:45
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С 1 января 2025 г. власти ограничили автоматический сбор данных о госзакупках. Уведомление об изменении порядка получения соответствующих сведений юридическими и физическими лицами появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС). Речь идет об информации и документах в машиночитаемом виде, т. е. в формате, позволяющем анализировать данные с помощью программного обеспечения без необходимости...
На реконструкцию вестибюля «Парка Победы» потратят 3,2 млрд рублей
09 янв. 2025, 13:30
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В Петербурге открыт тендер на реконструкцию вестибюля станции метро «Парк Победы» рядом с Московским проспектом. Реконструкцию вестибюля станции метрополитена «Парк Победы» необходимо завершить до 16 августа 2027 года. Профинансирует работы ГУП «Петербургский метрополитен». Как следует из документов, после ремонта общая площадь вестибюля «подз...
«Известия»: на сайте госзакупок могут появиться данные о международных контрактах
09 янв. 2025, 12:00
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Информация о контрактах от международных финансовых организаций, прежде всего от Нового банка развития БРИКС (НБР), может появиться на российском сайте госзакупок, сообщают "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития. Ведомство сейчас занимается подготовкой изменений, которые позволят публиковать в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) данные о тендерах, проводи...
Правительство области и «Омскэлектро» подписали соглашение о поддержке инвестпроектов
27 дек. 2024, 16:45
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Правительство Омской области и Агентство развития и инвестиций продолжают работу над повышением инвестиционной привлекательности региона: теперь инвесторам доступно право приоритета в технологическом подключении инвестиционных проектов — об этом позаботятся специалисты «Омскэлектро». Новые возможности для инвесторов стали доступны благодаря подписанию трехстороннего соглашения...
«Росэлектроника» поставит МЧС мобильные узлы связи и комплексы информирования населения
24 дек. 2024, 16:45
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Рязанский радиозавод холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех заключил контракт на поставку мобильных узлов связи и комплексов информирования населения для МЧС России. В рамках технического переоснащения территориальные органы и учреждения МЧС России в течение двух лет получат 28 новых машин. Мобильный узел связи для работы в условиях ч...
В Липецкой области построят ледовый дворец за 674 млн рублей
24 дек. 2024, 13:45
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В Липецкой области проведут строительство ледового дворца в г. Лебедянь, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в тендере принимают до 10 января. Планируемая общая площадь здания ледового дворца 3751 кв. м, мощностью 50 человек в час. Здание катка решено двумя объёмами - спортивный зал с ледовым полем и блок административно-бытовых помещений. Крытый каток предназначен для проведения учебно-...
«Росатом Возобновляемая энергия» и правительство Кыргызской Республики подписали инвестсоглашение
23 дек. 2024, 17:45
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АО «Росатом Возобновляемая энергия» (предприятие госкорпорации «Росатом») и кабинет министров Кыргызской Республики заключили инвестиционное соглашение, которое предусматривает сотрудничество в сфере ветроэнергетики. Документ подписали министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев, генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий...
АЭХК выполнил запланированные госконтракты по ликвидации ядерного наследия
20 дек. 2024, 15:45
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Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») в 2024 году выполнил запланированный объем работ по выводу из эксплуатации зданий, в которых ранее располагались бывшие ядерные производства предприятия. Работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 20...
КЭАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с ЛЭТИ и ЮЗГУ в составе Электротехнического кластера Курской области
16 дек. 2024, 15:15
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В рамках сотрудничества руководство Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ посетило производственную площадку КЭАЗ, как ключевого резидента кластера, который создан по решению Минпромторга России в этом году. Специалисты отметили высокий потенциал компании и уровень автоматизации производства. Прямо сейчас на предприятии монтируют новую линию калибровк...
Компания:
Подписан договор генерального подряда на строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург
10 дек. 2024, 17:45
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10 декабря в Министерстве транспорта подписан договор генерального подряда на строительство основного концессионного участка первой в России выделенной высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони. В церемонии под...
На строительство продолжения Планерной улицы в Приморском районе Петербурга потратят 1,5 млрд рублей
10 дек. 2024, 12:00
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Смольный закрыл три тендера на выбор подрядчика для строительство нового участка Планерной улицы – от Глухарской улицы до реки Каменки. Все контракты заключили с ООО «Кит». В рамках первого контракта на сумму 495,3 млн рублей дорожники проведут земляные работы и обустроят наружные сети. Сумма второго составит 499,7 млн рублей: необходимо будет обустроить подпорную ст...
Подписан договор об общем рынке электроэнергии с Белоруссией
09 дек. 2024, 13:00
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали в пятницу в Минске белорусско-российский договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости. Документ был подписан по итогам заседания высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Двумя сторонами ранее были выполнены внутригос...
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Электрощит Самара и иракской компанией Аль-Халяб
05 дек. 2024, 17:10
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Электрощит Самара, ведущий российский производитель электротехнического оборудования, и иракская компания Аль-Халяб, специализирующаяся на реализации проектов в нефтегазовой отрасли, объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании. Документ определяет намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество для создания современной энергетической инфраструктуры в Ираке с использованием российс...
Электрощит Самара и LS Electric: подписано Соглашение о сотрудничестве
05 дек. 2024, 13:45
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Ведущий российский производитель электротехнического оборудования компания Электрощит Самара и LS Electric объявили о начале стратегического партнерства. Соглашение, подписанное 4 декабря на Международном форуме «Электрические сети – 2024», подразумевает локализацию и дистрибуцию на российском рынке автоматических выключателей напряжением 0,4 – 0,69 кВ под брендом ВА-СЭЩ...
На строительство дорог в Приморском районе Петербурга выделено 1,1 млрд рублей
03 дек. 2024, 16:15
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Смольный закрыл тендеры на выбор подрядчика для строительства продолжения проспекта Авиаконструкторов и Яхтенной улицы. Новые участки проспекта Авиаконструкторов от Верхне-Каменской улицы до Арцеуловской аллеи и Плесецкой улицы построит ООО «Кит». С ним заключили два контракта на строительство и завершение строительства: первый на сумму в 247,6 млн рублей, второй – на 475,2 мл...
Максим Ликсутов: кабели для московского метро будут производить по офсетным контрактам
02 дек. 2024, 09:45
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Город (Москва) объявил электронные конкурсы на заключение двух офсетных контрактов на поставку кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения инвесторов в отрасль является офсетный контракт. По распоряжению мэра...