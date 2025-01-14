РУСЭЛ принял участие в реконструкции крупного цементного завода

Сотрудники компании «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) завершили проектно-изыскательские работы трансформаторной подстанции Сланцевского цементного завода «ЦЕСЛА» (Ленинградская область). Работы проведены в рамках реконструкции энергообъекта.

«Выполнено инструментальное обследование объекта, в том числе снятие характеристик электросети, обмерные работы сооружений ТП-2, разработаны и согласованы со специалистами заказчика основные технические решения, рабочая и сметная документация, – рассказал директор по проектированию ЗАО «Эра-Инжиниринг» Дмитрий Соколов. – Проектными решениями предусматривается замена силовых трансформаторов СТ-3, СТ-4, СТ-5 и СТ-6 и их присоединений 6/0,4кВ».

ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» был построен в 1964 году. В 2001 году предприятие стало принадлежать холдингу HEIDELBERGCEMENT Group, занимающему четвертое место в мире по производству цемента и других строительных материалов. На сегодняшний день мощности завода позволяют производить около миллиона тонн цемента в год.

РУСЭЛ – холдинговая компания, отечественный интегратор электротехнической продукции. Производственные компетенции холдинга направлены на производство и поставки ключевого электротехнического оборудования для крупнейших промышленных и энергетических компаний в России и за рубежом.